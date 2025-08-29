Treze brasileiros integram nova flotilha com dezenas de barcos para tentar romper bloqueio a Gaza

Mais uma flotilha humanitária partirá rumo à Faixa de Gaza, neste domingo (31), com objetivo de romper o bloqueio naval de Israel e levar ajuda para a população palestina. Serão dezenas de embarcações com delegações de 44 países, em uma missão prevista para zarpar de vários pontos da Europa e do norte da África. Entre os participantes estão a ativista sueca Greta Thunberg, o português Miguel Duarte e 13 ativistas brasileiros, com uma das delegações mais expressivas da flotilha.

A maior parte das frotas anteriores rumo a Gaza foi interceptada pelo exército israelense, como o caso do barco Madleen, em 8 de junho, e o Handala, em 27 de julho. Desta vez, os ativistas pedem que governos ao redor do mundo pressionem Israel para garantir o sucesso da missão. A ONU alertou, na semana passada, que mais de meio milhão de pessoas em Gaza passam fome.

O ativista português Miguel Duarte participará desta que é a maior flotilha já organizada pelo movimento Global Sumud Flotilla ("Sumud" significa "perseverança" em árabe). Ele contou à RFI que tem esperança de que a ajuda humanitária chegue ao destino. Ele defende que "é preciso que a sociedade civil se levante", senão "ninguém o fará".

Miguel Duarte conta que o diferencial desta para as missões anteriores é a quantidade de barcos participantes. "Neste momento, estão sendo organizadas delegações de mais de 40 países em dezenas de barcos, portanto, certamente, pelo menos centenas de pessoas vão estar envolvidas (...) Eu, neste momento, estou em Barcelona e a minha delegação vai partir daqui. Só de Barcelona vão partir mais de 30 barcos e, portanto, espera-se que a atenção sobre esta missão seja a maior de sempre. Esta é a maior tentativa até hoje para desafiar este bloqueio ilegal sobre o povo palestino em Gaza", contou.

Miguel Duarte informou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal sobre sua participação e de outros dois ativistas portugueses, incluindo a atriz Sofia Aparício, e que o governo tem, segundo ele, "a responsabilidade moral de garantir a segurança" da tripulação e da ajuda humanitária. Experiente em missões de resgate de migrantes no mar Mediterrâneo, Miguel Duarte revela que sua motivação é atender à necessidade das pessoas em Gaza.

"É uma mobilização sem precedentes, um momento histórico (...) Milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro se mobilizam para organizar a partida destes barcos e mobilizar manifestações, boicotes e outros tipos de ações que ponham o máximo de pressão possível sobre as forças israelenses. Portanto, espero que isto tenha sucesso", argumenta o português.

Brasil participa com delegação expressiva

Dentre os 13 participantes brasileiros, incluindo uma equipe em terra dedicada à logística e comunicação política, estão Bruno Gilga Rocha, porta-voz oficial da delegação e também sindicalista em São Paulo. Bruno publicou, nesta sexta-feira (29), em sua página no Instagram, trechos de uma entrevista em espanhol sobre sua participação na flotilha pró-Palestina.

"Será uma vitória de todos se o povo palestino conquistar seu direito de uma Palestina livre. É interesse de todos os povos oprimidos. Toda a classe trabalhadora do mundo contra o capitalismo, contra o imperialismo, contra a exploração. Esta é uma luta histórica monumental de toda a classe trabalhadora pela libertação", afirma no vídeo.

Leia tambémBrasileiro preso por Israel em ação humanitária segue em cela solitária sob ameaçasOs militantes brasileiros participantes na missão têm diferentes trajetórias sociais, acadêmicas, sindicais, políticas e culturais, mas possuem em comum a solidariedade internacionalista como parte de sua luta cotidiana.

A jornalista baseada no Líbano Giovanna Vial publicou em suas redes sociais vídeos efêmeros ("stories") dos preparativos para a "missão das missões", como descreve. Nas imagens, é possível ver a preparação de faixas que serão colocadas nos barcos e passeatas pró-Palestina que aconteceram na quinta-feira (28), em Barcelona, de onde Giovanna integrará com a delegação brasileira.

Thiago Ávila, socioambientalista brasileiro mais conhecido da lista e que já participou de outras missões em Gaza ao lado da ativista sueca Greta Thunberg, também vem publicando vídeos sobre a missão de domingo em suas redes sociais há pelo menos duas semanas. Ele, que tem um bebê de menos de um ano com sua companheira no Brasil, afirma em um dos vídeos que sua participação na flotilha humanitária é um dever, embora arriscada.

"As famílias de Gaza não são menos importantes do que a minha família. É por mero acaso que não somos uma dessas famílias que estão em Gaza neste momento", diz Ávila.

Na equipe brasileira estão ainda o internacionalista Lucas Farias Gusmão; o ativista do Movimento Global para Gaza e do Núcleo Palestina do PT/SP João Aguiar; o médico e coordenador do Fórum Latino Palestino, Mohamad El Kadri; a vereadora de Campinas pelo PSOL, Mariana Conti; a presidenta do PSOL no Rio Grande do Sul, Gabrielle Tolotti; a militante que atua na luta pela terra na Amazônia, Ariadne Telles; a agitadora cultural Lisiane Proença; a professora da Unifesp Carina Faggiani; o militante do Sindicato dos Trabalhadores da USP, Magno Carvalho Costa; e o pesquisador da história islâmica Victor Nascimento Peixoto.