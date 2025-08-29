Transporte ferroviário de grãos nos EUA cresce 6% na semana encerrada em 16/8

São Paulo, 29 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 25.476 vagões na semana encerrada em 16 de agosto, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 6% ante a semana anterior e de 3% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 485.078 toneladas na semana encerrada em 23 de agosto. O volume representa queda de 27% ante a semana anterior e de 16% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 21 de agosto, 25 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 25% mais na comparação anual. Nos dez dias a partir de 22 de agosto, a expectativa era de que 49 navios fossem carregados, aumento de 11% ante igual período do ano passado.