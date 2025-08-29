Júri vê erro médico e absolve casal preso há 2 anos por morte de filho

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inocentou um casal preso há dois anos por suspeita de matar o próprio filho, um recém-nascido de 44 dias, em 2023. O caso ocorreu em Passo Fundo, na região norte do estado.

O que aconteceu

Luan dos Santos e Tatiele Goulart Guimarães foram a julgamento acusados de maus-tratos que levaram à morte do filho. Após dois dias de exposição de provas da acusação e da defesa, os pais foram inocentados por unanimidade pelo júri popular de sete membros na última quarta-feira. O júri considerou que houve falha médica no atendimento à criança.

O bebê Arthur passou mal em 31 de maio de 2023. Na ocasião, a criança engasgou e os pais acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Pai diz que tentou socorrer o filho por demora do Samu. Luan relatou em entrevista à RBSTV que, na época, fez respiração boca a boca no filho e deu "uns tapinhas nas costas" do bebê para tentar fazê-lo desengasgar. Mas nada surtiu efeito.

Criança sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimada e hospitalizada. Arthur morreu em 2 de junho, poucos dias após a internação. Na época, o hospital acionou a polícia porque ele apresentava lesões em algumas partes do corpo.

Polícia Civil do Rio Grande do Sul afirmou ter provas de que Arthur era submetido a maus-tratos; Ministério Público denunciou casal por homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça do estado aceitou a denúncia da promotoria, e os dois foram parar nos tribunais. Eles permaneceram presos por dois anos até serem julgados.

Como foi o julgamento

Defesa dos pais provou que houve demora no socorro e erro médico no atendimento a Arthur. Aos jurados, o advogado Wellinton Gnoatto afirmou que Luan e Tatiele "amaram o filho desde o primeiro dia", e apresentou inconsistências no prontuário médico do bebê.

Defensoria Pública corroborou a tese apresentada pela defesa dos pais. De acordo com o órgão, ficou comprovado que houve demora de 40 minutos do Samu no socorro a Arthur. Além disso, o bebê esperou por cerca de 12 horas para ser internado em um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica e, quando conseguiu o leito, "já estava com morte encefálica".

Defensoria afirma ter havido "uma sucessão de erros" no atendimento médico a Arthur, mesmo que não intencional. Em relação às microfraturas no corpo da criança, a Defensoria diz ter ficado comprovado que essas lesões não eram provenientes de violência, mas, sim, das "diversas manipulações às quais a criança passou para reverter o engasgo e na tentativa de reanimá-la".

Procurado, o Hospital São Vicente de Paulo, onde Arthur foi internado, disse que não vai se manifestar.

Tribunal também levou em consideração o quadro clínico do bebê. Arthur teve "um parto difícil" e ingeriu líquido amniótico no nascimento, fato que levou a criança a passar vários dias internada, segundo a Defensoria. O bebê tinha problemas respiratórios e chegou a ser internado em outras ocasiões. Durante esse período, os médicos não conseguiram dar um diagnóstico para o quadro clínico dele.

Ministério Público chegou a pedir que os pais fossem condenados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas o júri negou. A promotoria informou que não vai recorrer da decisão do júri.

'Injustiça desfeita'

Depois do julgamento, Luan e Tatiele foram colocados em liberdade. Tatiele, que é mãe de duas crianças de uma relação anterior, reencontrou os filhos ao deixar a cadeia.

Luan celebrou a decisão da Justiça, disse que "não está sendo fácil, mas tem que tentar reconstruir" a vida. "Mostrar para todos que nós somos cidadãos de bem, não fizemos mal a ninguém, principalmente o nosso filho. [A decisão dos jurados] foi um momento de glória, que vi que em nenhum momento Deus nos abandonou", declarou à RBSTV.

Defensora pública disse que o resultado do júri desfez "uma grande injustiça" contra os pais de Arthur. "Eu tenho 23 anos de júri e fazia muito tempo que não me emocionava tanto. No final, até os jurados estavam chorando, pois perceberam a injustiça que estava sendo feita. Quando se ouviu o depoimento dos outros dois filhos dela, afirmando que nunca levaram nem uma chinelada, que o padrasto era maravilhoso, a situação toda da acusação se desmanchou", contou Tatiana.

Tanto a Defensoria Pública, que atuou pela mãe, quanto o advogado dativo, que atuou pelo pai, estudam ingressar com uma ação indenizatória contra o hospital. Ambas as partes também pediram investigação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul sobre a atuação dos médicos que atenderam o bebê. O UOL entrou em contato com o CRM-RS, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.