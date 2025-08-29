Topo

Think tank propõe que Reino Unido tribute bancos para equilibrar fiscal

São Paulo

29/08/2025 13h38

O think tank Institute for Public Policy Research (IPPR, na sigla em inglês) sugeriu nesta sexta-feira, 29, que o governo do Reino Unido imponha novos impostos sobre bancos para ajudar a equilibrar as contas públicos.

Em estudo divulgado nesta sexta, o IPPR propõe que o governo tribute os juros gerados por reservas que os bancos mantêm no Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), para compensar as perdas que a autoridade monetária enfrenta como resultado do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

Outra abordagem que o IPPR propõe é que o governo deve instar o BoE a revisar e gerenciar melhor as implicações fiscais de suas políticas. "Em particular desacelerando o ritmo da reversão do afrouxamento quantitativo - o chamado aperto quantitativo - e qualquer futuro afrouxamento quantitativo", menciona.

