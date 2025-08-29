PCC: 'CVM fraca e punição desigual favorecem crimes', diz professor da UERJ

O enfraquecimento institucional da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a má alocação da punição penal no Brasil foram destacados por Davi Tangerino, professor da Uerj (Universidade Estadual do RJ), ao UOL News, do Canal UOL, no caso da megaoperação contra o PCC.

Enquanto crimes financeiros seguem com baixa repressão, jovens periféricos continuam sendo os principais alvos do sistema penal brasileiro, afirmou o professor.

Agora chegamos num campo que era um campo de invisibilidade, de baixo controle, de alta impunidade, que são os crimes financeiros. Existe um ator institucional aqui que está sendo pouco mencionado, mas já foi naturalmente, que é a Comissão de Valores Imobiliários. É um órgão que está insuficientemente estruturado. Então você tem um corpo técnico muito qualificado na CMV, mas os processos demoram muitos anos. E quando chega na diretoria, você tem decisões simbólicas, tapinhas na mão. Você tem alguns diretores que dali a poucas semanas, meses, estão advogando os interesses dos então regulados, agora perante o CVM. O governo, com razão, tem mostrado como a alocação tributária é muito injusta no Brasil.

Eu gostaria muito que essa megaoperação servisse como uma reflexão sobre como a locação punitiva é muito mal alocada no Brasil.

'Punição pesa só para jovens periféricos', critica Tangerino

O Brasil pune com rigor jovens negros periféricos envolvidos com o tráfico, mas é leniente com crimes financeiros de grande escala, criticou Davi Tangerino.

Nós prendemos centenas de milhares de jovens negros periféricos ali, aviãozinhos do tráfico. Mas grandes operações de lavagem de dinheiro, crimes societários, fraudes contábeis, vitimizando fundos de pensão, sempre com conexão com corrupção, porque o crime organizado precisa de duas coisas: de cooptação de agente público e de métodos de lavar dinheiro. Davi Tangerino

