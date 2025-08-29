Surto de salmonela deixa quase 200 pessoas doentes em hotel na Espanha

Um surto de salmonela deixou quase 200 pessoas doentes em um hotel na região de Múrcia, na Espanha. Ao menos 19 pessoas foram hospitalizadas.

O que aconteceu

Até o início da tarde de hoje, 190 casos de salmonela haviam sido confirmados. Os primeiros afetados começaram a passar mal no último sábado (23). Na segunda, havia menos de 50 pessoas com sintomas, mas surto escalou ao longo da semana.

Até ontem, 19 pessoas estavam internadas no Hospital Santa Lúcia. Algumas delas tinham alta prevista para hoje e a maioria dos hóspedes não teve manifestações graves da doença.

O surto acontece no hotel Izán Cavanna. Ele fica na praia de La Manga, pertencente à cidade de Múrcia, no sudeste da Espanha.

Comida estragada é a possível causa do problema. Segundo a mídia local, autoridades suspeitam de contaminação cruzada de alimentos, mas as investigações ainda estão em andamento.

No fim do dia de domingo as atividades da cozinha do hotel foram suspensas. Os responsáveis também ordenaram uma limpeza e desinfecção das instalações.

Hotel disse estar colaborando com investigações. Ao jornal La Verdad, porta-voz do hotel afirmou que "está plenamente consciente da situação e está colaborando de forma ativa com as autoridades competentes para o seu esclarecimento".