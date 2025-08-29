Suplicy tem alta após sofrer arritmia cardíaca e passar por cirurgia

Do UOL, em São Paulo

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), teve alta hoje após sofrer uma arritmia cardíaca e precisar passar por uma cirurgia.

O que aconteceu

Suplicy seguirá com os cuidados do pós-operatório em casa, segundo boletim médico do Hospital Niterói D'Or. Os cuidados serão acompanhados pelo cardiologista do parlamentar.

Deputado precisou passar por uma cirurgia de implante de marcapasso na quarta-feira (27). O procedimento foi realizado com sucesso, "sem intercorrências", informou o hospital.

O hospital onde Suplicy estava internado fica região metropolitana do Rio. Antes, ele foi levado para o hospital municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), mas precisou ser transferido.