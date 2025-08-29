S&P 500 termina em baixa com queda da Dell e Nvidia
Por Noel Randewich
(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em queda em relação a recordes anteriores nesta sexta-feira, com perdas na Dell, Nvidia e outras ações relacionadas à inteligência artificial, enquanto investidores analisaram dados de inflação que mostraram que as tarifas começaram a alimentar os preços.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,64%, para 6.460,36 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 1,15%, para 21.455,55 pontos. O Dow Jones caiu 0,20%, para 45.546,08 pontos.