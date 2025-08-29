Topo

Sindicatos franceses convocam mobilização contra projeto de orçamento

29/08/2025 18h14

Sindicatos franceses convocaram nesta sexta-feira (29) para o próximo dia 18 de setembro uma mobilização em massa, aprofundando a crise política causada por um voto de confiança no Parlamento que pode levar à queda do primeiro-ministro, François Bayrou.

O objetivo dos sindicatos é exigir um orçamento de "justiça social" e fiscal, esteja ou não Bayrou no cargo.

Os líderes das confederações CGT, FO, CFE/CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires e CFDT, reunidos na sede desta última, decidiram organizar "uma jornada de mobilização em todo o território em 18 de setembro, inclusive por meio de greve e manifestação".

"As diferentes medidas orçamentárias apresentadas são de uma brutalidade sem precedentes", ressaltou a líder da CFDT, Marylise León, que leu o comunicado conjunto e pediu o abandono do projeto de orçamento.

Entre as medidas, o texto cita "a eliminação de dois feriados, cortes nos serviços públicos, o questionamento do direito do trabalho e mais uma reforma do seguro-desemprego".

Para a líder da CGT, Sophie Binet, os protestos são necessários para pressionar o governo a atender às reivindicações sociais.

A campanha antigovernamental Bloqueemos Tudo, apoiada pela esquerda, já havia convocado, separadamente, uma paralisação nacional para 10 de setembro.

