Topo

Notícias

Sentimento do consumidor nos EUA cai a 58,2 em agosto, revela pesquisa final

São Paulo

29/08/2025 11h11

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 61,7 em julho para 58,2 em agosto, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 29. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar do mês, ambos de 58,6.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses avançaram, de 4,5% em julho para 4,8% em agosto, e ficou veio ligeiramente abaixo da leitura preliminar, de 4,9%.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação teve alta entre um mês e outro, de 3,4% para 3,5%, também aquém do dado preliminar do mês (3,9%).

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Neonazista começa a cumprir pena em prisão feminina após mudar de gênero

Presidência da COP30 apela para que empresários compareçam ao evento

Plataforma Kick acusa governo francês de explorar politicamente morte de influenciador em live

Sudeste do Brasil deve ter temporais nesta sexta-feira, 29

Quem é Mijão, líder do PCC, suspeito de ordenar ataque a promotor em SP

'Bicudo-vermelho' destrói palmeiras e alarma Brasil e Argentina

Turquia fecha portos e espaço aéreo a embarcações e aviões de Israel

Premiê da Itália critica sites que visam mulheres em meio a protestos sobre abuso online

Lula diz que não verá julgamento de Bolsonaro: 'Tenho coisa melhor a fazer'

Quem é o promotor Amauri Silveira Filho e por que PCC planejava matá-lo

Além de promotor, empresários e líder do PCC planejavam matar comandante da PM