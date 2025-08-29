Topo

Salário mínimo foi atualizado em 2025; veja valor do piso nacional

Salário mínimo de 2025 - Getty Images
Salário mínimo de 2025 Imagem: Getty Images
O novo piso salarial nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só ocorreu no mês seguinte, já que os salários são liberados após o período trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro passou a refletir a correção.

O salário mínimo é o valor base que garante a menor remuneração possível a quem exerce atividade formal no país. Além de regular os rendimentos dos empregados, ele serve de referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo.

O novo valor, de R$ 1.518, representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que corresponde a um reajuste de 7,5% — percentual acima da inflação do período. Apesar disso, o aumento foi limitado por conta das medidas de contenção de despesas aprovadas no fim de 2024.

Mudança na fórmula de cálculo

Antes, o reajuste do mínimo levava em consideração a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — índice geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, usado como referência oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a regra nova, foi incluído um limitador: as despesas não podem crescer mais de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre alta de 3,2%, o aumento aplicado será o teto de 2,5%.

O piso nacional tem impacto direto em aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS, e em benefícios assistenciais. Por isso, o governo procura frear reajustes expressivos, a fim de evitar pressões adicionais sobre o orçamento em um cenário de ajuste fiscal.

