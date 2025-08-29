Sakamoto: Anistia teria passado se bolsonarismo fosse esperto como centrão

A falta de habilidade política do bolsonarismo, em contraste com o pragmatismo do Centrão, impediu a aprovação da anistia na Câmara, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição hoje. Para ele, a atuação de Eduardo Bolsonaro expôs fragilidades do grupo.

O desgaste do bolsonarismo cresceu entre eleitores de centro, sobretudo após articulações para aprovar a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O cenário se agravou com pressões externas e estratégias mal recebidas pela sociedade e Congresso.

Se o bolsonarismo fosse esperto como o Centrão, essa anistia já teria sido aprovada muito provavelmente, pelo menos na Câmara dos Deputados. Mas [o bolsonarismo] não é

Muitos lá são profissionais da política, mas o que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez ao ir para o exterior conspirar contra o Brasil para tentar pressionar o país através da ajuda de uma nação estrangeira, com um tarifaço que coloca em risco centenas de milhares de empregos no país, é uma jogada que jogou lama para tudo que é lado . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto destaca que a sociedade reagiu negativamente à tentativa de pressionar o Brasil via EUA, o que afastou apoio à anistia e dificultou a tramitação no Congresso.

Enquanto havia gente no Congresso Nacional costurando a anistia e formas de aprová-la, tentando aproveitar a comoção que aconteceria com a condenação de Jair Bolsonaro, toda essa hipocrisia do uso dos Estados Unidos pra pressionar o Brasil afasta. O congressista que for votar isso neste momento vai ser taxado de traidor da pátria, exatamente por conta de um erro político do Eduardo.

Se o pessoal fosse mais esperto no trâmite, muita coisa já tinha passado. Felizmente para a República, [o bolsonarismo] não é [esperto] .Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: