Sabesp anuncia redução do volume de água retirado do Sistema Cantareira

29/08/2025 15h49

A Sabesp anunciou nesta sexta-feira, 29, a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

A redução do volume está em linha com medidas adotadas pelo governo de São Paulo para preservar os níveis dos reservatórios, segundo nota divulgada à imprensa.

A iniciativa ocorre em meio à diminuição do nível dos reservatórios do Sistema Cantareira, que atingiu volumes inferiores a 40% em agosto, associada às chuvas abaixo da média nos últimos meses. Neste momento, o Sistema - formado pelos reservatórios Jacareí, Jaguari, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro - registra 35,23% de volume útil.

Como medida de mitigação, a Sabesp poderá utilizar, além dos 27 m³/s autorizados no Cantareira, a vazão transposta no reservatório de Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, para o reservatório de Atibainha, com a vazão total limitada ao valor outorgado de 33 m³/s.

Outras medidas

Nesta semana, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Paulo (Arsesp), por orientação da SP Águas, determinou que a Sabesp reduzisse a pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo (RMSP) das 21 horas às 5 horas. A medida garante uma economia de 4m? por segundo, calcula a companhia.

A medida é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. A agência também solicitou à concessionária que apresente um Plano de Contingência específico para a RMSP.

Enquanto isso, o governo de São Paulo tem promovido uma campanha de conscientização da população para a redução do consumo por meio de medidas práticas. Entre elas, a contenção de vazamentos, o uso de chuveiros eficientes e o uso de máquinas de lavar com carga completa.

