Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky

29/08/2025 09h33

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta sexta-feira (29) que a Rússia concentrou uma força de cerca de 100.000 soldados perto da cidade de Pokrovsk, no leste do país. 

"O inimigo está se concentrando lá. Até 100.000 soldados, foi o que tivemos esta manhã. De qualquer forma, eles estão preparando ações ofensivas", disse Zelensky a um grupo de veículos de comunicação, entre eles a AFP.

jbr/jc/avl/hgs/aa

© Agence France-Presse

