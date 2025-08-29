Rússia diz que propostas ocidentais sobre segurança da Ucrânia são "unilaterais" e perigosas

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta sexta-feira que as propostas ocidentais sobre garantias de segurança para a Ucrânia aumentarão o risco de conflito entre Moscou e o Ocidente, transformando Kiev em um "provocador estratégico" nas fronteiras da Rússia.

Os aliados europeus da Ucrânia estão trabalhando para reunir um conjunto de garantias para a Ucrânia que poderia fazer parte de um potencial acordo de paz e visaria proteger Kiev de um possível ataque futuro da Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou na quinta-feira que espera que uma estrutura de garantias de segurança seja definida já na próxima semana.

"As garantias de segurança precisam ser baseadas em um entendimento comum que leve em conta os interesses de segurança da Rússia", declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta sexta-feira.

Ela disse em uma coletiva de imprensa em Moscou que as propostas atuais são "unilaterais e claramente projetadas para conter a Rússia".

"Essa linha (de propostas) viola o princípio da segurança indivisível e atribui a Kiev o papel de provocador estratégico nas fronteiras da Rússia, aumentando o risco de a aliança (da Otan) se envolver em um conflito armado com nosso país."

Moscou já disse anteriormente que não gosta das propostas europeias e que não aceitará qualquer presença de tropas da Otan no território ucraniano.

(Reportagem de Dmitry Antonov)