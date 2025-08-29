Topo

Rússia diz que Macron cruzou linha da decência ao chamar Putin de "ogro"

29/08/2025 09h54

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse na sexta-feira que o presidente francês, Emmanuel Macron, falou de uma maneira imprópria para um chefe de Estado quando chamou o presidente russo, Vladimir Putin, de "um ogro às nossas portas".

Macron, que fez o comentário em uma entrevista na semana passada, tem sido alvo de frequentes críticas russas por causa de seu apoio à Ucrânia.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse a repórteres em Moscou que Macron estava constantemente fazendo declarações estranhas que às vezes cruzavam a linha da decência e se transformavam em "insultos de baixo nível".

"Isso não é digno de um chefe de Estado", afirmou Zakharova.

(Reportagem de Dmitry Antonov)

