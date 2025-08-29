Rússia condena iniciativa europeia de reimpor sanções da ONU ao Irã por programa nuclear

MOSCOU (Reuters) - A Rússia condenou na sexta-feira a decisão de Reino Unido, Alemanha e França de lançar um processo que pode reimpor as sanções da ONU ao Irã por causa de seu programa nuclear.

Os três países europeus, conhecidos como E3, lançaram o chamado "mecanismo snapback" na quinta-feira devido a acusações de que o Irã violou um acordo de 2015 que visava impedir o desenvolvimento de uma capacidade de armas nucleares em troca do levantamento das sanções internacionais.

"Condenamos veementemente essas ações dos países europeus e pedimos à comunidade internacional que as rejeite", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado que culpou os Estados Unidos e os europeus pelo colapso do acordo de 2015.

A Rússia assinou um acordo de cooperação estratégica com o Irã este ano e condenou o bombardeio das instalações nucleares iranianas por Israel e EUA em junho.

O Irã rejeita as acusações ocidentais de que está tentando desenvolver uma arma nuclear.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as tentativas de reimpor sanções a Teerã são um "fator desestabilizador grave" que prejudica a busca por uma solução negociada.

Ela afirmou que é importante evitar uma nova escalada em relação ao programa nuclear do Irã que levaria a "graves consequências".

(Reportagem de Dmitry Antonov)