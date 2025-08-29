Reino Unido exclui autoridades do governo de Israel de feira de armamento

As autoridades governamentais israelenses não serão convidadas para a feira de armamento DSEI de Londres, de 9 a 12 de setembro, informou nesta sexta-feira (29) o Executivo britânico, que denunciou a situação em Gaza. As empresas de Israel, no entanto, serão autorizadas a participar.

"A decisão do governo israelense de intensificar a operação militar em Gaza é equivocada. Portanto, podemos confirmar que nenhuma delegação governamental israelense será convidada a participar do DSEI Reino Unido 2025", declarou o porta-voz do Ministério da Defesa britânico em um comunicado enviado à AFP.

O Ministério da Defesa israelense reagiu ao anúncio com outro comunicado, no qual denuncia que "as restrições constituem um ato deliberado e lamentável de discriminação".

Apesar disso, as empresas israelenses "que decidirem participar receberão o apoio total do ministério", acrescenta o comunicado.

Várias organizações britânicas denunciaram a presença israelense na feira londrina de armamento e anunciaram protestos no dia de abertura do evento.

As relações entre o Reino Unido e Israel enfrentam um momento de tensão desde o anúncio do primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, de sua intenção de reconhecer um Estado palestino em setembro.

O conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado após o ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, em território israelense, que matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

A ofensiva de retaliação israelense deixou mais de 62.900 mortos no território palestino, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

