Governador do PR quer 'menor IPVA do país'; medida tira verba de municípios

Apontado como possível candidato à Presidência, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou que pretende cortar o IPVA para torná-lo o mais baixo do Brasil. A medida reduziria repasses de recursos a municípios, o que gera críticas da oposição.

O que aconteceu

Ratinho quer reduzir a alíquota de IPVA no Paraná de 3,5% para 1,9%. Com isso, a alíquota, hoje uma das mais altas do país, passaria a ser a mais baixa. O menor IPVA hoje é o de Santa Catarina, com alíquota de 2%. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo, a alíquota é de 4%.

Imagem: Arte/UOL

O governador anunciou na quarta-feira (20) o envio de um projeto de lei com a proposta de redução do IPVA. A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) informou que dará prioridade à análise da proposta. Se ela for aprovada ainda este ano, passará a valer em 2026, quando Ratinho Jr. deixa o governo sem direito a se candidatar à reeleição.

Ele é cotado para concorrer à Presidência em 2026 pelo PSD, comandado por Gilberto Kassab. O governo Ratinho Jr. é aprovado por 84% dos paranaenses, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na sexta-feira (22).

[O corte no IPVA] é mais uma medida dentro do nosso compromisso com redução de impostos e da máquina pública. Cortamos mordomias, incrementamos os investimentos e agora chegamos ao momento desse grande anúncio que vai beneficiar todos os paranaenses. É uma redução de 45%, deixando a alíquota como a menor do Brasil

Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná

O governo do Paraná informou que o desconto, se aprovado, vai beneficiar 3,4 milhões de proprietários de veículos. Hoje, a frota paranaense é de 4,1 milhões de veículos tributados. Desses, 83% do total teriam o imposto reduzido. A proposta não altera o IPVA de ônibus, caminhões, veículos de aluguel, de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV), que seguem tributados em 1%.

A redução no imposto pago pelos donos de veículos seria de 45%. Quem tem um carro avaliado em R$ 35 mil, por exemplo, paga hoje R$ 1.225 de IPVA no Paraná. O valor cairia para R$ 665. Já o IPVA de um carro de R$ 80 mil cairia de R$ 2.800 para R$ 1.520.

A aprovação também reduziria a arrecadação total com o IPVA em R$ 2,8 bilhões, segundo a Secretaria da Fazenda do Paraná. Isso representa cerca de 40% dos R$ 6,84 bilhões que o estado deve arrecadar com o tributo em 2025. Apesar de o corte proposto ser de 45%, a redução não seria proporcional, já que o governo também pretende aumentar de 10% para 20% a multa por atraso no pagamento do imposto e estima que o corte reduza a inadimplência. O governo, porém, não detalhou os cálculos.

Metade do impacto da redução do imposto afetaria o caixa dos municípios. Isso porque 50% do que é arrecadado com o tributo fica com os cofres estaduais, e a outra metade é distribuída entre as cidades. A capital Curitiba recebeu R$ 832 milhões em repasses do IPVA em 2024. A cidade poderia perder R$ 332 milhões, mais de 10% do orçamento destinado à Saúde do município em 2025.

As três maiores cidades do Paraná, Curitiba, Londrina e Maringá, informaram que ainda avaliam a proposta. Em nota, a prefeitura de Maringá disse que "avalia os impactos financeiros da medida e aguarda a apresentação do projeto de lei, bem como a eventual inclusão de elementos compensatórios no texto".

A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt (União), disse que seu município pode perder até R$ 40 milhões. Em suas redes sociais, ela parabenizou Ratinho Jr. pela iniciativa de reduzir o IPVA, mas também cobrou compensação.

Espero que o governo chegue à medida do bom senso para recuperar os impactos que a decisão provoca nos orçamentos das cidades, já em elaboração para 2026. Em Ponta Grossa, o impacto pode chegar a R$ 40 milhões. Aguardamos para ver como as compensações serão feitas, pois os serviços públicos não podem parar!

Elizabeth Schmidt (União), prefeita de Ponta Grossa

Em nota, o prefeito de Foz do Iguaçu disse que "não é possível sequer saber se haverá impacto, já que o governo do estado ainda não definiu as regras". O general Silva e Luna (PL) afirmou que "pode ser até que o próprio estado absorva tudo" e que tem "confiança total nas decisões do governador".

Oposição quer que estado banque desconto

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) apresentou requerimento para que a redução do IPVA seja custeada integralmente pelos cofres estaduais. Segundo ele, "o projeto eleitoral" de Ratinho Junior não pode comprometer serviços públicos.

Sou a favor da redução do IPVA, porém o impacto financeiro deve ser arcado exclusivamente pelos cofres públicos estaduais, uma vez que o Estado tem declarado superávit financeiro. O projeto eleitoral de Ratinho Jr. não pode prejudicar a prestação de serviços públicos

Arilson Chiorato (PT), deputado estadual do PR

O que diz o governo

O governo do Paraná informou que espera que os municípios sintam pouco o impacto da mudança no IPVA. Primeiro, porque a redução do tributo tende a se converter em consumo das famílias, "o que acaba voltando para os municípios na forma de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]". No primeiro semestre deste ano, o governo do Paraná disse que transferiu R$ 8,2 bilhões aos municípios, sendo que as transferências de ICMS representaram 61% desse valor.

A repatriação de veículos emplacados em outras localidades também deve reduzir a perda de arrecadação, segundo o governo. Esse efeito deve se somar ao da queda da inadimplência e do aumento da multa por atraso no pagamento do IPVA para minimizar impactos orçamentários no estado.