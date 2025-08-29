Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

A revista britânica The Economist colocou Jair Bolsonaro na capa da edição desta semana caracterizado como o "viking do Capitólio". Para a publicação, o Brasil dá uma lição de "maturidade democrática" aos EUA ao levar à Justiça o ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado.

Quem é o homem que inspirou a ilustração?

"Viking do Capitólio" é Jacob Chansley, um dos apoiadores de Trump que invadiram o Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. A invasão foi feita por pessoas que não aceitaram a derrota do atual presidente norte-americano nas urnas daquele ano. Usando um chapéu com chifres de bisão e o rosto pintado, Chansley se tornou símbolo da tentativa de impedir o reconhecimento da vitória de Joe Biden, que aconteceria naquela sessão parlamentar.

Nos EUA, "viking" também ficou conhecido como "Xamã Q-Anon". O nome é uma referência a um grupo de adeptos de teorias da conspiração, do qual Chansley fazia parte. Ele era ativo em protestos e eventos de extrema-direita desde 2019 e contra movimentos sociais como o Black Lives Matter, que defendia o fim da brutalidade policial em relação à população negra.

Jacob Chansley, o "viking do Capitólio" Imagem: Reprodução/X

Chansley é veterano da Marinha dos EUA. Ele serviu de 2005 a 2007 como aprendiz de despenseiro naval, mas foi enviado à reserva após se recusar a tomar uma vacina contra o antraz. Depois disso, escreveu dois livros sobre suas teorias políticas.

Em entrevistas e eventos públicos, o "viking" dizia que sua atividade política era uma espécie de batalha espiritual. "Para vencer esta força maligna ocultista, você precisa de uma força oculista da luz", afirmou em 2020. Ele ainda comparava a invasão do Capitólio a uma "evolução em consciência" que refletia "o reino quântico" —daí a ligação de sua imagem com o xamanismo.

Jornais ainda o classificaram como ecofascista por sua forma de defesa ambiental. Chansley pregava uma volta às raízes e à vida no campo, rejeitando a sociedade moderna e a ciência, segundo o jornal The Guardian. Daí sua aversão à vacinação e à tecnologia. Membros do QAnon também eram fascinados pelo modo de vida do povo Viking, baseado na agricultura e no belicismo. Ele ainda virou notícia por recusar se alimentar na prisão, já que a comida não era orgânica.

O que aconteceu com ele após o episódio no Capitólio?

O "viking" foi preso logo após o ataque. Com o rosto estampado em todos os jornais, ele foi rapidamente localizado pelas autoridades dias depois do ataque. Após sua defesa alegar que ele não participou de atos violentos, a Justiça optou por deixá-lo preso preventivamente.

Além de invadir o Congresso, ele ainda fez ameaça ao então vice-presidente Mike Pence. Chansley deixou uma carta, segundo o jornal The New York Times, no chão do Senado para o líder da casa, que era visto como um traidor por apoiadores de Trump por não bloquear o reconhecimento de Biden como o vencedor da eleição. Com sua segurança em jogo, Pence teve que ser removido por agentes enquanto invasores ocupavam o Capitólio.

Jacob Chansley, em entrevista ao canal CBS Imagem: Reprodução/CBS

Chansley foi condenado por seis crimes. Em 17 de novembro de 2021, o militar foi considerado culpado por: incitação ao crime, obstrução de oficial, invasão a local restrito, perturbação da ordem, dano ao patrimônio público e desobediência civil. A pena estabelecida foi de 41 meses de prisão.

Ele permaneceu na cadeia até março de 2023. Chansley foi liberado da Cadeia Federal do Arizona 14 meses antes do fim da pena, para cumprir prisão domiciliar. Na época, admitiu que estava errado ao invadir o Capitólio.

Homens de honra admitem quando estão errados. Não apenas publicamente, mas para si mesmos. Eu estava errado ao entrar no Capitólio. Não tenho desculpa. Nenhuma desculpa, de forma alguma. Esse comportamento é indefensável. Jacob Chansley

Na época, ele prometeu entrar para a política. O militar disse que se candidataria pelo Partido Libertário por uma vaga na Câmara pelo estado do Arizona, onde mora. Ele também seguiu elogiando Donald Trump e defendendo teorias de conspiração de extrema-direita, logo após a saída da prisão.

Candidatura não foi para frente, contudo. Apesar da promessa, Chansley acabou não ratificando a candidatura. Nas pesquisas, ele nunca apareceu com mais de um ponto percentual.

Seu chapéu e lança foram recuperados após decisão da Justiça. Em agosto de 2024, o juiz Royce Lambert decidiu devolver os objetos ao invasor do Capitólio. "O governo não deu motivos para querer ficar com a propriedade privada do senhor Chansley", escreveu o juiz.

Seus crimes foram perdoados por Donald Trump no primeiro dia do atual mandato, em janeiro. O nome de Chansley consta na lista de invasores do Capitólio que receberam o perdão presidencial do republicano. Mesmo já tendo cumprido a pena, recebeu o perdão "total, completo e incondicional". O indulto anula todas as condenações e sentenças, enquanto impede que os casos avancem na Justiça.

Chansley agradeceu a Trump e escreveu que "vai comprar armas". Em publicação no X, ele comemorou a decisão com um desenho de si mesmo segurando uma arma e a bandeira dos Estados Unidos. "Eu amo esse país! Deus abençoe a América! Os J6ers [como são chamados os envolvidos nos eventos de 6 de janeiro] estão sendo soltos e a justiça chegou... Tudo feito nas sombras será esclarecido", escreveu.

Ele passou a se dedicar a uma carreira como artista "após experimentar a tirania de perto". Em entrevista ao Times também em janeiro de 2025, o "viking do Capitólio" disse que agora estaria "criando arte". Desde 2023, ele oferecia serviços como ator em um perfil da plataforma Backstage.

Oh yeah & Fuck Israel!

And Fuck Donald Trump! -- Jake Angeli-Chansley (@AmericaShaman) July 23, 2025

No entanto, Chansley rompeu com Donald Trump meses depois. No mês passado, ele expressou revolta com o apoio financeiro de Trump a Israel na guerra em Gaza e com a recusa do presidente de tornar públicos os arquivos do caso do magnata Jeffrey Epstein, o acusado de exploração sexual de adolescentes que se suicidou na prisão. Trump teria se beneficiado do esquema, acreditam críticos. "F*da-se Donald Trump!", escreveu Chansley no X.

*Com matéria publicada em 22/01/2025 e informações de AFP, Deutsche Welle e Reuters.