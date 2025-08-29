Topo

Quem é Mijão, líder do PCC, suspeito de ordenar ataque a promotor em SP

Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, tido como o número 1 do PCC nas ruas - Divulgação/Ministério da Justiça e Segurança Pública
Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, tido como o número 1 do PCC nas ruas Imagem: Divulgação/Ministério da Justiça e Segurança Pública
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 11h17

Empresários que estariam envolvidos em um plano para matar um promotor em Campinas foram presos hoje. O principal suspeito de articular a emboscada é Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Serginho Mijão, foragido número 1 do PCC.

Quem é Serginho Mijão

Conhecido também por Xixi, tem 46 anos. É apontado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) como um dos principais nomes do PCC em liberdade. Ele faz parte da sintonia final da facção, a ala responsável por tomar as principais decisões.

Ele tem a confiança dos principais líderes do grupo criminoso. Segundo o MP-SP, Mijão é responsável pela compra, venda e autorização de pagamentos de drogas para abastecer mercados dominados pela facção.

Foragido, polícia desconfia que ele esteja na Bolívia. No país, estaria gerenciando a operação de abastecimento de cocaína para o PCC, sendo "responsável pela logística de traslado para o Brasil", segundo o Ministério da Justiça.

Há dois mandados de prisão vinculados ao nome dele, ambos por tráfico de drogas e associação criminosa. O mais antigo é de 22 de julho de 2020, expedido pela 1ª Vara Federal de Limeira, resultante de um processo que tramita desde 2014 e que está sob segredo judicial. O outro mandado está aberto desde 10 de fevereiro de 2023, emitido pela Vara Criminal de Limeira, mas no âmbito da Justiça estadual.

Ascensão nebulosa no PCC

Ele entrou em cena após o sumiço de Marcos Roberto de Almeida, 52, o Tuta. Este era a figura do PCC responsável pelo posto hoje ocupado por Mijão. Tuta era considerado, até abril de 2022, o número 1 dentro da facção, mas foi expulso por "má conduta" e "falta de responsabilidade", conforme comunicado do PCC tornado público.

Para o MP-SP, é provável que ele tenha sido assassinado na Bolívia. Foi preenchendo essa lacuna que Mijão teria subido dentro do PCC, apontam as investigações, virando o principal nome da organização em liberdade.

De acusado a absolvido

Mijão está no rol de acusados do MP-SP que viraram réus em decorrência da Operação Shark. A ação foi deflagrada em setembro de 2023 e é considerada a maior já realizada contra o PCC, em São Paulo. Foi nessa ação que a investigação descobriu a movimentação anual de R$ 1 bilhão pela organização criminosa.

Na acusação, Mijão é tido como um dos principais negociadores de cocaína com os fornecedores do PCC. O MP-SP diz que "identificou-se troca de mensagens" entre Mijão e responsáveis pelo setor financeiro do PCC tratando da "necessidade de pagamento do frete de um carregamento de cocaína para a cidade de São Paulo".

Apesar da acusação, ele conseguiu ser absolvido em primeira instância. Na decisão, o magistrado considerou que Mijão e outros três acusados na mesma ação "exercem grande protagonismo na organização criminosa conhecida como PCC", mas pontuou que as provas elencadas na denúncia se mostraram insuficientes para a condenação.

