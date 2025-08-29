Topo

Que horas cai o 4º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

Imposto de Renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de Renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 05h30

O quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2025 será depositado hoje (29). As transferências não têm um horário específico pré-definido e podem variar conforme os bancos de cada contribuinte.

O que aconteceu

A realização do depósito é responsabilidade dos bancos e pode acontecer ao longo do dia. Segundo a Receita Federal, os valores são encaminhados para as instituições bancárias e elas têm a obrigação de creditar na conta dos contribuintes no dia 29 de agosto.

Não há um horário definido. Algumas instituições executam seus processos de crédito na virada do dia 28 para o dia 29, outras fazem o crédito na manhã do dia 29. Não temos gerência e depende de cada banco. Receita Federal

1,8 milhão de contribuintes devem receber restituição hoje. O total repassado, de acordo com dados da Receita Federal, será de R$ 2,9 bilhões.

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta a partir de hoje verá apenas a informação "em fila de restituição".

Está no 4º lote e não recebeu a restituição hoje? Saiba o que fazer

A Receita Federal aconselha a verificar os dados bancários informados. Caso haja algum erro com a conta, agência, titularidade, etc., será possível reagendar o pagamento. Ainda segundo a receita, o novo agendamento pode ser feito a partir do dia seguinte à data prevista para o crédito em conta.

O reagendamento pode ser feito de duas formas:

  1. No Portal do Banco do Brasil (BB), clicando aqui e informando o valor da restituição atualizada (disponível no menu Meu Imposto de Renda, no histórico de eventos da declaração).
  2. Na Central e Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos). Aqui também é necessária a informação do valor da restituição atualizada (disponível no menu Meu Imposto de Renda, no histórico de eventos da declaração);

Há alternativas se o valor não for resgatado em um ano. Se isto acontecer, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".

Quem recebe primeiro a restituição do IRPF?

Pessoas idosas são as primeiras a receber a restituição. Os pagamentos começam pelos contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, vêm aqueles com 60 anos ou mais, além de indivíduos com deficiência física ou mental e pessoas diagnosticadas com doenças graves. De acordo com a Receita, se houver empate nos critérios de prioridade, quem enviou a declaração antes terá vantagem na fila.

Ordem de prioridade para a restituição:

  1. Contribuintes com 80 anos ou mais
  2. Contribuintes a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves
  3. Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o trabalho como professor
  4. Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix
  5. Demais contribuintes

Calendário completo de pagamento das restituições

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto (pago hoje)
  • 5º e último lote: 30 de setembro

