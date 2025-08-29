Topo

Notícias

Putin e Erdogan discutirão sobre Ucrânia durante cúpula na China, anuncia Kremlin

29/08/2025 12h10

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, abordará o conflito na Ucrânia com seu contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan, à margem de uma cúpula na China na segunda-feira, informou o Kremlin nesta sexta-feira (29).

"A Turquia desempenha um papel importante no processo de resolução do conflito da Ucrânia", declarou o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a vários meios de comunicação ? incluindo a AFP ? em uma coletiva de imprensa antes da visita de Putin à cúpula da Organização de Cooperação de Xangai.

A Turquia sediou três rodadas de diálogos entre Rússia e Ucrânia este ano, que terminaram sem avanços para um fim do conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva de Moscou.

Ancara mantém boas relações com ambas as partes e, embora respeite a reivindicação da Ucrânia sobre sua integridade territorial, permaneceu à margem das sanções das potências ocidentais contra a Rússia.

bur/jj/an/hgs/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

Mais de 3 mil se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

Justiça britânica levanta proibição de alojar imigrantes em hotel

CMN libera cooperativas de crédito a captarem DIR por centrais durante safra

New York Times não noticiou investigação de Trump contra Eduardo Bolsonaro

Putin visitará a Índia em dezembro, segundo o Kremlin

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

Brasil e China firmam acordo de pré-listing para exportação de sorgo

Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato nos EUA, mas lei não permite

Associação vê 'afronta' em uso da pandemia em pedido de Eduardo Bolsonaro

Ao chamar setor privado, presidência da COP30 destaca 30 objetivos centrais