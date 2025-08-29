Quem é o promotor Amauri Silveira Filho e por que PCC planejava matá-lo

MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) desarticulou hoje um plano do PCC para matar um promotor de Justiça. Amauri Silveira Filho atua no Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e investiga organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Quem é Amauri Silveira Filho

Promotor de Justiça, Amauri Silveira Filho está há mais de 10 anos no Gaeco do MP-SP em Campinas (SP). Sua principal atuação é no combate a crimes como tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Amauri já foi coordenador do Gaeco. Ele também já liderou diversas forças-tarefas estaduais e interestaduais de combate a organizações criminosas e atua no enfrentamento aos grupos criminosos que agem nas fronteiras do Brasil.

Esta não é a primeira vez que o promotor é ameaçado de morte. Em 2013, uma correspondência contendo ameaças e endereçada ao promotor foi entregue na sede do MP em Campinas. À época, ele investigava um esquema de corrupção na Polícia Civil.

Por que ele é ameaçado pelo PCC

Desta vez, ameaças ao promotor estão ligadas ao PCC. Segundo o MP-SP, Amauri Silveira Filho conduz há meses a Operação Linha Vermelha, que apura crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro associados ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Em nota, MP afirmou que plano de assassinato visava prejudicar investigações. "Com o objetivo de prejudicar as investigações, [membro do PCC] teriam arquitetado e colocado em prática um plano para matar o promotor Amauri Silveira Filho", diz o texto divulgado hoje.

Envolvidos teriam financiado e planejado emboscada para promotor. Ainda de acordo com o MP, dois empresários, Maurício Silveira Zambaldi e José Ricardo Ramos, que atuam no ramo de comércio de veículos e de transportes teriam adquirido veículos e armamentos, além de contratar executores para matar o membro do Gaeco.

Ministério Público descobriu plano e duas pessoas foram presas. Os dois empresários do ramo de veículos foram presos, enquanto outro suspeito, Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Serginho Mijão não foi encontrado.

Serginho Mijão é apontado como um dos maiores traficantes do Brasil. Ele está foragido há anos e o MP acredita que pode estar escondido na Bolívia.

Procurador-geral de Justiça de São Paulo manifestou apoio a Amauri. Em nota publicada hoje, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa afirmou que o promotor "seguirá firme na sua missão, defendendo de forma inflexível a ordem jurídica".

Procurador prometeu resposta rápida a quaisquer ameaças. Segundo ele, uma pronta resposta "será dada por nossa instituição a qualquer um que desafiar o Estado Democrático de Direito, cuja marca é o império da lei".