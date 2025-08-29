Topo

Notícias

Professora é investigada por agredir bebê de 1 ano e meio em escola particular no RS

Porto Alegre

29/08/2025 15h18

A Polícia Civil do município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, distante 35 km de Porto Alegre, investiga uma denúncia de agressão contra uma criança de 1 ano e 6 meses. A violência ocorreu no dia 20 de agosto em uma escola de educação infantil localizada no centro da cidade, mas foi divulgada nesta quinta-feira, 28.

É ao menos o segundo caso no Estado somente neste mês. Na semana passada, uma educadora de Caxias do Sul foi presa após agredir com uma pilha de livros uma criança de 4 anos.

A instituição de São Leopoldo é particular, mas possui convênio com a rede municipal e atende 96 crianças de zero a cinco anos de idade. No total, 12 profissionais trabalham na escola. Procurada, a diretora da instituição afirmou que a escola está colaborando com as investigações.

Segundo ela, assim que as imagens confirmaram a agressão, a professora, que ainda estava em período de experiência, foi imediatamente desligada de suas funções. A reportagem não havia conseguido contato com a educadora até a publicação deste texto.

Lesão no ombro e antebraço

De acordo com os pais da criança, na data do ocorrido, o menino foi buscado na escola pelo avô, por volta das 17h30. Ao chegar, ele percebeu que o neto chorava e não se levantava para ir ao seu encontro.

"Ele estava na sala com a professora, amedrontado, e não queria sair, chorava", relatou a mãe, de 32 anos, que pediu para não ter seu nome divulgado. O avô levou o menino para casa e o entregou aos pais, mas comentou que havia estranhado o comportamento da criança.

Já em casa, segundo a família, a criança continuava inconsolável. Após ser amamentado, a mãe percebeu que, ao mexer no braço direito, o menino chorava de dor.

"Pensei que pudesse ter sido uma briga entre coleguinhas, algo assim. Mas eu e meu marido resolvemos levá-lo ao médico", disse à reportagem do Estadão.

No plantão hospitalar, a criança foi avaliada por três médicos, que levantaram a suspeita de agressão. No dia seguinte, 21 de agosto, um traumatologista realizou exame de raio-X e constatou uma microlesão no ombro e no antebraço do menino. A criança precisou usar tipoia.

A mãe voltou à escola e cobrou explicações. A diretora, ao consultar as câmeras de segurança, confirmou que a professora havia machucado a criança. "Ela me mostrou as imagens e ainda comentou que teria outros registros de casos semelhantes", afirmou a mãe.

Os pais registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de São Leopoldo. O menino também foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias (IGP), em Novo Hamburgo, para realizar exame de corpo de delito.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Professora é investigada por agredir bebê de 1 ano e meio em escola particular no RS

PGR é contra policiais dentro da casa de Bolsonaro, mas defende "incremento" na segurança

Versículos para família: 29 mensagens para fortalecer os laços familiares

Operação revista escritórios por supostos casos de suborno com irmã de Milei

Trump decide cortar US$ 5 bilhões em ajuda externa e pode provocar 'shutdown' do governo

Exército israelense declara Cidade de Gaza como zona de combate

Zelenskiy quer negociações entre líderes sobre garantias de segurança na próxima semana

Promessa de Milei de vetar financiamento de hospitais públicos pode ter impacto nas eleições de meio do mandato

Idosa que trabalhou desde os 4 anos é reconhecida como herdeira dos patrões

EUA negam visto para autoridades palestinas antes de Assembleia Geral da ONU

Fertilizantes Heringer anuncia renúncias de diretor presidente e de CFO