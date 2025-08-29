Produção de petróleo e gás do País em julho sobe 5,28% ante junho e ultrapassa 5 mi de boed

A produção de petróleo e gás natural do País ultrapassou os 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em julho, totalizando 5,156 milhões de boed, crescimento de 5,28% em relação ao mês anterior, segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo somou 3,956 milhões de barris por dia (bpd), alta de 5,34% na comparação com junho, enquanto a produção de gás natural avançou 5,08%,para 190,7 mil metros cúbicos por dia (m3/d) no mês passado.

O pré-sal correspondeu a 79,06% da produção total do Brasil e ultrapassou os 4 milhões de boed, totalizando 4,076 milhões de boed, alta de 5,61% em relação a junho.

Se considerado apenas o petróleo produzido no pré-sal, a produção somou 3,147 milhões de bpd, e a de gás natural subiu 5,63%, para 147,6 mil m3/d.