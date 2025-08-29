Topo

Primeira-ministra da Tailândia é destituída do cargo por violação ética

A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, após ser suspensa pela Corte Constitucional - Lillian SUWANRUMPHA / AFP
A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, após ser suspensa pela Corte Constitucional Imagem: Lillian SUWANRUMPHA / AFP
29/08/2025 09h29

A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, foi destituída hoje após um ano no cargo. O Tribunal Constitucional do país alegou violação ética.

O que acontece

Telefonema com presidente do Senado do Camboja motivou decisão. No veredito, a corte afirmou que Paetongtarn Shinawatra, de 39 anos, não defendeu os interesses da Tailândia após o vazamento da ligação. Ela foi suspensa das atividades em 1º de julho por violação ética.

Conflito entre Tailândia e Camboja. Na conversa, que se tornou pública em meados de junho, Paetongtarn se dirigiu a Hun Sen, presidente do Senado do Camboja, como tio, criticou um comandante do Exército e disse que o ajudaria se houvesse algo que pudesse fazer. Na época, os dois países enfrentavam tensões na fronteira, que evoluiu para um conflito, durou cinco dias e matou 40 pessoas. As famílias Shinawatra e Sen foram próximas por anos.

Vazamento gerou protestos. Milhares foram às ruas em Bangkok, capital do país, pedindo a renúncia de Paetongtarn. Na época, ela alegou que o telefonema foi uma forma de negociação. Após a decisão da Corte, a ex-primeira-ministra afirmou que nunca agiu por interesses pessoais. "Minhas intenções eram em benefício do país, para a vida das pessoas, incluindo civis e soldados", disse.

Ela é a quinta líder do país a ser destituída no país em 17 anos. A família Shinawatra é bilionária e influente na política da Tailândia. Paetongtarn se tornou a mais jovem primeira-ministra do país após tomar posse, em agosto de 2024. Agora, o parlamento se prepara para escolher outro chanceler entre cinco candidatos.

Primeira-ministra da Tailândia é destituída do cargo por violação ética

