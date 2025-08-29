Por que Bolsonaro está sendo julgado? Veja acusações contra o ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado no STF (Supremo Tribunal Federal), a partir do próximo dia 2, pela acusação de liderar uma organização que tramou para mantê-lo no poder mesmo após a derrota nas eleições de 2022.

Quais são as acusações contra Bolsonaro?

Bolsonaro será julgado junto aos demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal. Todos eles respondem no Supremo pelos crimes de:

Organização criminosa armada, Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado pela violência e grave ameaça e Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

Quais são os principais argumentos na denúncia contra Bolsonaro?

Contra Bolsonaro, pesam:

Todos os discursos para descredibilizar o sistema eleitoral, como o que ele fez aos embaixadores e transmitiu pela rede estatal TV Brasil; Os depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, de que o ex-presidente teria os chamado para uma reunião no Planalto para discutir hipóteses golpistas -- o que inclui a famosa minuta, um rascunho de um decreto para instituir estado de sítio no país; A omissão diante dos movimentos antidemocráticos depois da eleição, como os acampamentos em frente aos quartéis; O documento chamado "Punhal Verde e Amarelo" que foi impresso na impressora do Palácio do Planalto em novembro de 2022 pelo general Mário Fernandes. Em áudio a Mauro Cid, Fernandes diz que esteve com Bolsonaro e discutiu as datas em que o plano poderia ser executado.

O que diz a defesa de Bolsonaro?

A defesa de Bolsonaro argumentou que a denúncia só mostrou atos preparatórios. Para os advogados do ex-presidente, a acusação não inclui a execução material dos crimes: como no caso da minuta, a existência de um rascunho não poderia ser punida sem que esse decreto fosse, de fato, apresentado.

Os advogados também disseram que o processo correu muito rápido e que não tiveram acesso total às provas. Além disso, eles questionam a validade do acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid.

Quem são os outros réus na ação penal?

Além de Bolsonaro, são réus do "núcleo 1" da trama golpista: