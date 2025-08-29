PMI dos Estados Unidos cai a 41,5 em agosto, mostra ISM de Chicago

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago caiu entre julho e agosto, de 47,1 para 41,5, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 29.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador a 48,3 neste mês.

A leitura abaixo da barreira de 50 sinaliza contração da atividade econômica.