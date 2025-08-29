Topo

Notícias

PIB da Índia tem alta anual de 7,4% no primeiro trimestre fiscal de 2025-26

São Paulo

29/08/2025 08h20

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 7,8% no primeiro trimestre fiscal de 2025-26 (abril a junho), ante igual período do ano anterior, segundo a leitura publicada nesta sexta-feira, 29, pelo Mospi, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado representa uma aceleração ante o avanço anual de 7,4% registrado no quarto trimestre fiscal e veio acima da previsão da FactSet, de alta de 6,6% no período.

Após o dado, a rupia indiana reduziu levemente sua desvalorização contra o dólar. Às 8h09 (de Brasília), o dólar avançava a 88,1738 rupias, distante da máxima histórica alcançada nesta manhã.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula diz que Nikolas usou fake News do Pix para defender o crime organizado

Exército de Israel declara cidade de Gaza "zona de combate perigosa" e moradores buscam abrigo em meio a bombardeios

Rússia diz que Macron cruzou linha da decência ao chamar Putin de "ogro"

Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, diz autoridade da Casa Branca

Como nova norma força fintechs a fechar brechas para o PCC

Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky

Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris (Casa Branca)

Primeira-ministra da Tailândia é destituída do cargo por violação ética

Rússia condena iniciativa europeia de reimpor sanções da ONU ao Irã por programa nuclear

Arte urbana brasileira leva cores e raízes ao festival Latinograff em Toulouse

Amanda Klein: 'Megaoperação contra PCC é só a ponta do iceberg'