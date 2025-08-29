PIB da Índia tem alta anual de 7,4% no primeiro trimestre fiscal de 2025-26

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 7,8% no primeiro trimestre fiscal de 2025-26 (abril a junho), ante igual período do ano anterior, segundo a leitura publicada nesta sexta-feira, 29, pelo Mospi, como é conhecido o escritório de estatísticas do país.

O resultado representa uma aceleração ante o avanço anual de 7,4% registrado no quarto trimestre fiscal e veio acima da previsão da FactSet, de alta de 6,6% no período.

Após o dado, a rupia indiana reduziu levemente sua desvalorização contra o dólar. Às 8h09 (de Brasília), o dólar avançava a 88,1738 rupias, distante da máxima histórica alcançada nesta manhã.