PF indicia Marcos do Val, Allan dos Santos e Eustáquio por ameaçar delegado

A Polícia Federal indiciou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e os influenciadores bolsonaristas Allan dos Santos, Oswaldo Eustáquio e Ednardo Raposo no inquérito que apura ameaças ao delegado Fabio Shor, responsável por investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Marcos do Val foi indiciado por dois crimes. Conforme o UOL apurou, a PF concluiu que o senador cometeu os crimes de embaraçamento de investigação de organização criminosa e corrupção de menor e encaminhou o inquérito final ao STF (Supremo Tribunal Federal) no dia 13 de agosto.

Crime está previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Segundo as investigações, ele corrompeu a filha de 16 anos de Oswaldo Eustáquio ao incentivar e repostar as mensagens publicadas pela adolescente, ampliando os ataques ao delegado nas redes sociais.

Veja abaixo os crimes pelos quais eles foram indiciados:

Marcos do Val: embaraçamento de investigação de organização criminosa e corrupção de menor;

embaraçamento de investigação de organização criminosa e corrupção de menor; Allan dos Santos: embaraçamento de investigação de organização criminosa e incitação ao crime;

embaraçamento de investigação de organização criminosa e incitação ao crime; Oswaldo Eustáquio: embaraçamento de investigação de organização criminosa, divulgação de dado protegido e corrupção de menor;

embaraçamento de investigação de organização criminosa, divulgação de dado protegido e corrupção de menor; Ednardo Raposo: embaraçamento de investigação de organização criminosa.

O grupo difundia dados privados e estimulava ataques contra delegados federais. De acordo com a PF, a ação era orquestrada por Allan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos desde 2021. Já Eustáquio está foragido na Espanha desde 2023.

O UOL revelou detalhes do esquema. Fabio Shor teve dados pessoais vazados e fotos de sua esposa e do filho menor publicadas na internet. Postagens mentirosas acusavam o delegado de "apontar arma" para crianças.

Shor relatou ameaças uma semana depois de indiciar Bolsonaro no inquérito das joias. Em 15 de julho, ele enviou um email ao colega Elias Milhomens de Araújo, delegado da PF que investiga a mobilização de bolsonaristas para expor e atacar policiais federais que atuam em inquéritos no STF. O relatório final do caso das joias foi encaminhado ao Supremo em 5 de julho de 2024.

Delegado acionou a PF após encontrar pelúcia em seu carro. O boneco de um macaco azul foi pendurado no limpador traseiro do carro de Shor. O veículo estava estacionado em sua casa, em Brasília. Na mesma data, ele teve uma foto de documento oficial de identidade exposta pela filha de Eustáquio nas redes sociais.

Boneco foi colocado em veículo de delegado da PF que investiga Bolsonaro Imagem: Reprodução

Do Val fez uma planilha compilando as operações de que o delegado participou. Em 7 de junho do ano passado, ele fez um post dizendo que tinha lista dos policiais federais que cumpriram ordens de Alexandre de Moraes. "A riqueza de detalhes que possuímos sobre cada membro da Polícia Federal que contribuiu com ações ilegais é impressionante", escreveu na ocasião.

Senador repostou um vídeo com uma criança de seis anos. Na gravação, o menor, que seria filho de Eustáquio, disse ter ficado assustado com uma operação de busca e apreensão em casa. No texto que acompanha o vídeo, o senador conclamou seus seguidores a ver "o que esse delegado fez com essas crianças" enquanto os pais não estavam em casa.

Investigação levou a bloqueio do X no Brasil. Foi no âmbito desse inquérito sobre as ameaças aos delegados que Moraes acabou por determinar a suspensão do X no Brasil, em 30 de agosto de 2024. A plataforma se recusou a cumprir ordens para remover portagens dos investigados, incluindo de Marcos do Val.

A delegada da PF Denisse Ribeiro Dias, que antecedeu Shor, também relatou ameaças. Ela diz ter recebido emails em tom ameaçador e até com proposta de receber US$ 5 milhões em troca de informações de uma operação policial que ela conduziu e que poderia, supostamente, atingir Moraes.