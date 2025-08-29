Topo

Notícias

Petróleo cai com expectativa de menor demanda nos EUA e aumento da oferta da Opep

29/08/2025 18h25

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, com os comerciantes considerando uma demanda mais fraca nos Estados Unidos, o maior mercado de petróleo do mundo, e um aumento na oferta pela Opep e seus aliados.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em outubro, que expiraram nesta sexta-feira, fecharam a US$68,12 por barril, com uma queda 0,73%. O contrato mais ativo para novembro terminou em queda 0,78%, a US$67,45.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate fecharam a US$64,01, queda de 0,91%.

O mercado estava, em parte, mudando seu foco para a reunião da Opep+ da próxima semana, disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

A produção de petróleo aumentou na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecida como Opep+, já que o grupo acelerou os aumentos de produção para recuperar a participação no mercado, aumentando as perspectivas de fornecimento e pesando sobre os preços globais do petróleo.

"De modo geral, o resultado final é que veremos um salto na oferta alimentando um mercado de demanda sem brilho", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

A temporada de verão dos EUA termina no feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira, sinalizando o fim do período de maior demanda nos Estados Unidos, que é o maior mercado de combustíveis.

"O mercado está começando a se perguntar que efeito as tarifas podem ter sobre as perspectivas econômicas no próximo ano", disse Lipow, referindo-se às tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump sobre as importações dos EUA de muitos parceiros comerciais.

Os preços subiram no início da semana devido aos ataques ucranianos aos terminais de exportação de petróleo russos, mas relatos de negociações entre os aliados europeus da Ucrânia sobre um possível cessar-fogo ajudaram a reduzir os preços, disse Flynn.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Seher Dareen em Londres, Yuka Obayashi e Sudarshan Varadhan)

