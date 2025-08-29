Topo

Petrobras confirma Marcelo Weick Pogliese como membro do Conselho de Administração

29/08/2025 10h29

A Petrobras confirmou nesta sexta-feira, 29, que o Conselho de Administração da estatal nomeou o Secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, Marcelo Weick Pogliese, como membro do Conselho de Administração da empresa. Ele entra no lugar de Pietro Mendes, que vai assumir uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O mandato do novo conselheiro poderá se estender até a primeira Assembleia Geral da Petrobras.

Pogliese é advogado, pós-doutor em Direito Público pela Universidade de Santiago de Compostela, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Além de secretário na Casa Civil, Pogliese é professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba. Já atuou como secretário adjunto de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, assessor especial da Presidência na Petrobras, secretário especial adjunto substituto da Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos e assessor da mesma secretaria. Ocupou ainda os cargos de procurador-geral do município de João Pessoa, procurador-geral do Estado da Paraíba e secretário chefe da Casa Civil do Governo da Paraíba.

