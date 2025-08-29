Topo

Notícias

Pé-de-Meia: nascidos em setembro e outubro recebem 6ª parcela

29/08/2025 08h02

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta sexta-feira (29) a?sexta parcela?do programa Pé-de-Meia de 2025 aos participantes nascidos nos meses de setembro e outubro.

Os beneficiados pelo programa são estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Notícias relacionadas:

Nessa nova etapa, a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC, estima que cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (1º).

De acordo com o Ministério da Educação, para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (1º), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Confira o calendário:

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 25 de agosto;
  • Nascidos em março e abril, em 26 de agosto;
  • Nascidos em maio e junho, em 27 de agosto;
  • Nascidos em julho e agosto, em 28 de agosto;
  • Nascidos em setembro e outubro recebem 29 de agosto;
  • Nascidos em novembro e dezembro, em 1º de setembro.

EJA

A parcela única dos concluintes aprovados no primeiro semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio, este ano, também será paga até 1° de setembro, no valor de R$ 1 mil.

Depósitos

A sexta parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se?o aluno tiver?18 anos de idade ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade,?será?necessário que o responsável legal autorize?a?movimentação?da?conta. O consentimento poderá ser?feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, o status de pagamentos, se rejeitado ou aprovado; as informações escolares e as regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

  • Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
  • Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
  • Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;
  • Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Dessa forma, a soma do?incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno,?no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia

Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui link quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

Confira as dicas de como usar as parcelas do benefício.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Rússia diz que Macron cruzou linha da decência ao chamar Putin de "ogro"

Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, diz autoridade da Casa Branca

Como nova norma força fintechs a fechar brechas para o PCC

Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky

Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris (Casa Branca)

Primeira-ministra da Tailândia é destituída do cargo por violação ética

Rússia condena iniciativa europeia de reimpor sanções da ONU ao Irã por programa nuclear

Arte urbana brasileira leva cores e raízes ao festival Latinograff em Toulouse

Amanda Klein: 'Megaoperação contra PCC é só a ponta do iceberg'

Em sétima carta, COP30 pede engajamento do setor privado no combate às mudanças climáticas

Polícia prende empresários envolvidos em plano de líder do PCC para matar promotor de Justiça