Doação de templo e tatuagem: qual o elo da 'pastora do Pix' e Hytalo Santos

A pastora Renallida Lima, conhecida como "Pastora do Pix", recebeu de Hytalo Santos um templo em João Pessoa, fez e apagou uma tatuagem com o nome dele e envolveu o filho adolescente em vídeos do influenciador, relação que terminou em processo na Justiça.

Veja l Conhecida como "pastora do Pix", Pastora Renallida confirma que filho menor de idade ficava na casa do Hytalo Santos e que chegou a fazer uma tatuagem do influenciador pic.twitter.com/TwFm7Fe4gc ? Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 27, 2025

O que aconteceu

A relação próxima entre Renallida Lima, a "Pastora do Pix", e o influenciador Hytalo Santos envolveu até a entrega de um templo. Ela contou em entrevista ao Profissão Repórter, da TV Globo, que recebeu de presente o espaço em João Pessoa. "Sim, ele nos deu essa igreja, ele nos deu esse templo, sim", afirmou.

O templo em Cabedelo, que a pastora afirma ter recebido de presente de Hytalo Santos, se transformou em disputa judicial. Documentos do Tribunal de Justiça da Paraíba confirmam que, desde setembro de 2024, tramita na 3ª Vara Mista de Cabedelo o processo nº 0809521-43.2024.8.15.0731, no qual Renallida Lima aparece como autora e Hytalo José Santos Silva como réu. A ação, classificada como procedimento comum cível, trata de reivindicação e perda da propriedade do imóvel, com valor de causa fixado em R$ 530 mil.

O processo ainda está em andamento e não corre em segredo de Justiça. O advogado da pastora e de Hytalo foram procurados pela reportagem para comentar o caso, mas ainda não retornaram o contato. O TJ-PB também foi procurado e ainda não respondeu aos questionamentos.

Ela contou que chegou a tatuar o nome do influenciador, mas se arrependeu e apagou. "Cheguei a fazer, não minto, sou pastora, estou em cima de um altar. E eu fiz e me arrependi e apaguei no mesmo tempo", disse.

No final de 2024, eles trocaram farpas nas redes. Hytalo a acusou de ser uma "falsa profeta" e a pastora reclamou do uso da imagem do filho pelo influenciador para gerar engajamento.

Seu filho, então com 16 anos, namorou uma das adolescentes da Casa do Hytalo e apareceu em alguns vídeos gravados pelo grupo. "Ele namorou com ela durante dois meses, apenas", contou. Segundo a pastora, ele frequentava o local enquanto durou o relacionamento: "Nem todos, alguns ele chegou a participar sim".

Renallida afirmou que não compactua com parte do conteúdo produzido na Casa do Hytalo. "Coisas que eu via na gravação e as coisas que eu não compactuo, não abracei como verdade nem aceito. Nem tudo que eu via eu compactuo", declarou.

A pastora disse que a repercussão trouxe ataques também contra o filho. "Ele tem ficado assustado porque a chuva de ódio também vem para ele, entendeu?", contou.

Veja l Alvo de investigações, Hytalo Santos recebe oração de pastora pic.twitter.com/9fShXk7pM6 ? Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 14, 2025

Quem é a pastora do Pix

Renallida Lima ficou conhecida nacionalmente como "Pastora do Pix" ao pedir doações durante transmissões ao vivo em troca de bênçãos e orações. O apelido pegou após viralizar vídeos em que ela anunciava a chave bancária em cultos e lives.

Antes da fama, ela trabalhava como manicure em João Pessoa e chegou a morar no interior da Paraíba. Ela diz ter encontrado no ministério evangélico a oportunidade de "transformar vidas", fundando a Igreja Pentecostal Templo de Milagres.

A pastora construiu uma imagem marcada pela ostentação nas redes sociais. No Instagram, onde conta com 3,5 milhões de seguidores, costuma exibir roupas de grife, bolsas de luxo, viagens internacionais e até automóveis caros, estilo que contrasta com a simplicidade de parte do público que a acompanha.

A notoriedade trouxe seguidores e convites para eventos religiosos, mas também críticas e questionamentos. Renallida já foi alvo de polêmicas sobre a monetização da fé, além de ser envolvida em processos judiciais ligados ao templo que recebeu de Hytalo Santos.

O UOL tentou contato via Instagram e WhatsApp com a pastora, mas até a publicação desta reportagem, ela não havia retornado as mensagens.

O caso Hytalo Santos

Hytalo Santos é investigado por suspeita de explorar adolescentes em vídeos da chamada Casa do Hytalo. Reportagens do UOL mostraram que ao menos uma das menores convivia com o influenciador desde os sete anos e foi alvo de medidas protetivas decretadas pelo Ministério Público da Paraíba. O caso chegou a envolver acompanhamento do Conselho Tutelar e atendimento psiquiátrico, mas foi arquivado em 2024 após a comprovação de que a jovem estava estudando e recebendo apoio familiar.

O influenciador ostentava automóveis de luxo, mansões e lucros de mais de R$ 700 mil com publicidade e apostas online. Parte desse faturamento vinha de conteúdos que exibiam adolescentes, o que reforçou as críticas sobre a exploração de menores e ampliou a investigação conduzida pelo MP-PB (Ministério Público da Paraíba).

Hytalo e o marido, Israel Natã Vicente, foram presos em São Paulo e transferidos para a Penitenciária Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa. A decisão foi confirmada pela Polícia Civil e pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Antes da transferência, o casal passou alguns dias no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital paulista.

*Com informações de matérias publicadas em 24/01/2024, 17/08/2025 e 28/08/2025.