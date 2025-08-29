Passagem de nova carga gigante pela Dutra é adiada

A passagem de uma nova carga especial gigante que teria início de trajeto pela Rodovia Presidente Dutra nesta quinta-feira, 28, foi adiada em razão de problemas mecânicos detectados no veículo. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 29, pela CCR RioSP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o conjunto transportador com cerca de 800 toneladas deve ingressar na rodovia no trecho de Guarulhos, na Grande São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 4.

Conforme a concessionária, assim que tiver permissão para a passagem, as equipes de Operações da RioSP, uma empresa Motiva, acompanharão o deslocamento do conjunto transportador que circulará até o trecho de concessão da concessionária em Seropédica, no Rio de Janeiro.

Dimensão da carga gigante

O conjunto transportador, que tem 126 metros de comprimento, mais de 6 metros de largura e pesa cerca de 800 toneladas, vai iniciar o deslocamento no entorno do Km 218 da Dutra.

Para realizar a atividade com segurança, a pista expressa e marginal sentido sul (São Paulo) e a pista expressa norte (sentido Rio de Janeiro) serão interditadas por um período para garantir que a carga seja posicionada corretamente e com segurança na pista sentido Rio de Janeiro.

Em razão da dimensão da carga, durante o deslocamento, O equipamento poderá ocupar até duas faixas durante o trajeto. A concessionária orienta os clientes que trafeguem com cautela na rodovia durante essa passagem do veículo.

Deslocamento da primeira carga gigante

A primeira carga a circular na Via Dutra e que está estacionada em um espaço seguro no km 282, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, tem previsão de novo deslocamento para segunda-feira, 1º, às 9 horas.

"A estimativa é que ela circule até o Km 264 e fique estacionada em frente à base operacional da RioSP, em Volta Redonda. Depois, fará um novo deslocamento até o Km 239", acrescenta a concessionária.

O transformador gigante com 135 metros de comprimento e 6 de largura, pesando 800 toneladas, também saiu de Guarulhos em julho e vai seguir pela Dutra até a cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, em um percurso de 354 km.