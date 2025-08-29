Topo

Para Amcham Brasil, aplicação da lei de reciprocidade aos EUA prejudica parceria bilateral

São Paulo

29/08/2025 18h05

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) entende que medidas de reciprocidade tenderiam a agravar o conflito bilateral e reduzir o espaço para negociações, ampliando incertezas para os negócios. A afirmação atende a pedido do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) para comentar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de autorizar o Itamaraty a estudar a viabilidade de aplicar a Lei da Reciprocidade - equivalente à Seção 301 americana - contra os Estados Unidos.

"Amcham Brasil reitera seu entendimento de que soluções comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos devem ser buscadas pela intensificação do diálogo e a abertura de negociações, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria bilateral", diz a câmara em nota.

A Amcham cita uma de suas pesquisas recentes mostrando que 86% das empresas avaliam que medidas de reciprocidade tenderiam a agravar o conflito bilateral e reduzir o espaço para negociações, ampliando incertezas para os negócios.

Entre as principais preocupações de eventuais contramedidas estão os prejuízos à imagem do Brasil como destino de investimentos, aumento da insegurança jurídica, riscos a cadeias produtivas no Brasil, que dependem de insumos e tecnologias dos Estados Unidos, e perda de competitividade internacional.

O texto diz ainda que, na próxima semana, a Amcham Brasil estará em Washington para participar da audiência pública sobre a investigação aberta nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, além de compromissos com o setor público americano.

"A entidade segue engajada em apoiar os esforços do governo brasileiro para intensificar os canais de diálogo com as autoridades americanas e reforça sua disposição em contribuir para um desfecho equilibrado e mutuamente benéfico", afirma a Amcham.

