Testamos a panela de pressão elétrica da Rita Lobo; confira se vale a pena

A panela de pressão elétrica é um daqueles aparelhos que ajuda muito na rotina de preparo dos alimentos do dia a dia. Se você está procurando uma para a sua cozinha, pode se interessar pelo modelo Experience por Rita Lobo (110V), da Electrolux, que está custando R$ 500 na Amazon.

Aqui no Guia de Compras UOL, nós já testamos esse produto. Confira adiante quais foram as impressões durante o uso dessa panela elétrica.

Não precisa ter medo

A panela de pressão é superprática porque é só colocar os ingredientes, programar o tempo necessário e esquecer as coisas lá. Como apita quando termina e desliga sozinha, não precisa se preocupar se a comida vai queimar.

Mas, se você é do clube que morre de medo de panela de pressão, saiba que, na verdade, as panelas elétricas são mais seguras do que as convencionais. Essa da Electrolux, por exemplo, tem dez dispositivos diferentes de segurança. Então, as chances de explodir são mínimas.

Outra preocupação frequente é sobre os gastos com energia, mas o uso desta panela duas vezes na semana por cerca de 20 minutos fez a conta vir na média para um casal. E é importante lembrar que, ao usar a panela elétrica, você deixa de usar a convencional e economiza com gás.

Panela de pressão elétrica Electrolux tem botões e display digital na parte frontal Imagem: Julia Guglielmetti/Colaboração/UOL

Como é a panela de pressão elétrica?

O design não foge muito do padrão das panelas elétricas. Ela tem acabamento em inox e plástico fosco de boa qualidade. O painel tem botões e display digital. O cabo de alimentação é removível, o que facilita para guardar no armário.

Possui potência de 1.000 W, capacidade para 6 litros —bem grande— e permite a programação de 15 preparos, que incluem arroz, feijão, carne, frango, lentilha, polenta, mandioca etc, além de ter a função refogar e cozimento lento. Você também pode utilizá-la no modo manual, sendo possível selecionar tempo e nível de pressão (baixo, médio e alto).

Cozinhando com a panela de pressão elétrica

No teste, usamos principalmente para cozinhar arroz, feijão, lentilha, grão-de-bico e sopa.

Cozinhando arroz na panela de pressão elétrica Imagem: Julia Guglielmetti/Colaboração/UOL

Para o arroz, a cebola foi refogada no modo "refogar" e depois, o arroz foi adicionado com água o suficiente apenas para cobrir. Como a panela elétrica não libera vapor, não é necessário encher de água, como acontece na panela convencional.

Após tampar, é importante verificar se válvula está na posição correta e selecionar o modo "arroz". Geralmente, o arroz fica pronto em 15 minutos. É mais rápido do que fazer do jeito tradicional. Ela apita para avisar que terminou. Como ela desliga sozinha, os riscos de queimar o preparo também são menores.

Não faz barulho

Outro ponto interessante é que as panelas elétricas praticamente não fazem barulho de cozimento. Só quem cozinha feijão em casa sabe como é chato aquele apito de panela de pressão pela casa.

Quando a elétrica começa a pegar pressão, ela faz um barulhinho, que logo passa e fica totalmente silenciosa. É ótimo!

Comida quentinha ao chegar em casa

Um diferencial desse modelo é que ele tem a função de programar preparo. Ou seja, você pode deixar os ingredientes dentro da panela e selecionar para que comece a cozinhar em algumas horas —de duas a 24 horas.

Você pode, por exemplo, deixar o feijão no jeito e programar para que fique pronto às 20h. Assim, você chega em casa e tem comidinha quentinha na panela.

Para quem é esta panela de pressão elétrica é indicada?

Definitivamente, as pessoas que mais podem se beneficiar são as que têm medo de panela de pressão tradicional. Com a elétrica, dá para cozinhar sem correr riscos. Também é um produto indicado para quem gosta de praticidade e quer que a comida fique pronta mais rápido. Por fim, para quem odeia a barulheira das panelas convencionais, o investimento na elétrica vale muito a pena.

*Com informações de conteúdo publicado em 20/12/2023.

