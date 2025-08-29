Palmeiras reforça meio-campo com Andreas Pereira, vindo do Fulham

Andreas Pereira foi anunciado nesta sexta-feira (29) como novo jogador do Palmeiras, que continua a trazer reforços enquanto se prepara para o confronto das quartas de final da Copa Libertadores contra o argentino River Plate.

Andreas chega ao time paulista vindo do Fulham, da Inglaterra.

"O jogador de 29 anos passou por exames médicos durante a semana e firmou vínculo com o Verdão até 31 de dezembro de 2028", informou o clube em comunicado.

O meio-campista, nascido em Duffel, na Bélgica, mas tendo vestido a camisa da seleção brasileira, disputou 33 partidas pelo Fulham na última temporada da Premier League, onde marcou dois gols e deu seis assistências.

Ele não atuou nesta temporada. De acordo com a imprensa brasileira, o valor da transferência seria de € 10 milhões (R$ 63,4 milhões pela cotação atual).

"O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante", disse Andreas, citado no comunicado. "Não vejo a hora de chegar ao Brasil para me juntar aos meus novos companheiros e estar dentro de campo para ajudar a equipe", acrescentou.

Revelado nas categorias de base do PSV Eindhoven, o meio-campista jogou por Manchester United, Granada, Valencia e Lazio antes de assinar com o Fulham. No Brasil, Andreas jogou pelo Flamengo e chegou à final da Libertadores em 2021, perdida justamente para o Palmeiras.

A expectativa é de que ele preencha a vaga deixada pelo colombiano Richard Ríos, vendido ao Benfica, no Palmeiras comandado pelo português Abel Ferreira.

O time paulista está com 42 pontos no Campeonato Brasileiro, a quatro do líder Flamengo, e vai enfrentar o River Plate na Libertadores nos dias 17 e 24 de setembro.

Andreas é a décima segunda contratação do clube neste ano, depois do goleiro Carlos Miguel, dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael, dos laterais Khellven e Jefté, dos meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, e dos atacantes Vitor Roque, Facundo Torres, Paulinho e Ramón Sosa.

O Verdão investiu mais de € 100 milhões (cerca de R$ 634,5 milhões pela cotação atual) em reforços em 2025. No início do ano, Vitor Roque foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e sul-americano: o time pagou € 25,5 milhões (quase R$ 162 milhões) ao Barcelona pelo jogador.

erc/cl/aam/am

© Agence France-Presse