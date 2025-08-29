Padeiros franceses se revoltam contra supermercados por venda de baguetes baratas demais

Nesta sexta-feira (29), Dominique Anract, presidente da Confederação Nacional da Panificação e Confeitaria Francesa (CNBPF), criticou o que chamou de "nivelamento por baixo" após o anúncio de uma promoção polêmica das redes de supermercados populares Lidl e Aldi. As tradicionais baguetes, que antes eram vendidas por € 0,35 (R$ 2,22 na cotação de hoje) nas redes, passarão a custar seis centavos a menos, apenas €0,29 (R$ 1,84). A promoção causou revolta entre os padeiros.

Nas padarias do país, o preço médio de uma baguete francesa é de € 1,09 (R$6,93), segundo a associação de consumidores UFC-Que Choisir. O aumento da diferença para 80 centavos (cerca de R$ 5), anunciado pelas redes de mercados, gerou indignação entre os profissionais do setor que reclamam de concorrência desleal.

"Há todo um savoir-faire (know-how) por trás da baguete vendida na padaria", afirmou Anract em entrevista à rádio RMC, destacando que, nos supermercados, "não há um padeiro por trás, mas sim máquinas". Ele também alertou que essas baguetes de baixo custo, muitas vezes feitas com "farinhas superenriquecidas em glúten", comprometem toda a cadeia de valor, incluindo a agricultura e a moagem de trigo.

"Para os milhares de padeiros que trabalham na França, ouvir isso é desanimador, decepcionante", lamentou.

"Guerra da baguete"

Anract também acusou os supermercados de usarem a baguete como "isca para atrair clientes", alegando que essas redes "não lucram com esse preço, pelo contrário, têm prejuízo".

A polêmica lembra o episódio de três anos atrás, quando outra rede de mercados, a E.Leclerc, anunciou que manteria o preço da baguete em € 0,29 por quatro meses. Agora, o presidente da rede, Michel-Édouard Leclerc, saiu em defesa de Lidl e Aldi. Em uma publicação na rede X, ele agradeceu às marcas por "consolidarem essa iniciativa", que segundo ele, comprova a legitimidade da ação tomada em 2022.

Já Dominique Schneider, presidente da Cooperativa U, declarou à BFMTV que não pretende entrar na "guerra da baguete" e classificou a disputa como "um falso combate". Para ele, trata-se de "um golpe de marketing para o início do ano letivo". Schneider garantiu que suas lojas continuarão oferecendo baguetes a preços acessíveis.

O amor do francês por pães

Em 2022, a tradicional baguete francesa entrou na lista de patrimônio cultural imaterial da UNESCO. Uma tradição, porém, ameaçada devido à queda no consumo.

Segundo um levantamento da Federação das Empresas de Panificação (FEB) de 2021, o pão é alimento indispensável do patrimônio culinário para 96% dos franceses; 87% dos entrevistados afirmam ter pão em casa quase sempre e consumirem pão 2,5 vezes por dia. No entanto, a frequência de consumo diminuiu 6 pontos em relação a 2015 e a quantidade diminuiu: -9 g durante a semana e -4 g no fim de semana.

A multiplicação da oferta e dos pontos de venda como em supermercados de grandes redes é um desafio para os padeiros mais tradicionais, que "precisam responder a novas exigências relacionadas à evolução do consumo de pão na França", diz a FEB.

Com agências