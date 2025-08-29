Topo

Operadores elevam apostas sobre cortes de juros pelo Fed após dados de inflação dos EUA

29/08/2025

(Reuters) - Operadores de juros futuros de curto prazo aumentaram ligeiramente as apostas de que o Federal Reserve iniciará uma série de cortes graduais na taxa de juros no próximo mês, depois que dados do governo mostraram que a inflação nos Estados Unidos, segundo a medida preferida do Fed, aumentou 2,6% em julho em dado anual.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que, embora os riscos de alta da inflação permaneçam, os riscos negativos para o mercado de trabalho significavam que um ajuste de política monetária poderia ser justificado.

Nesta sexta-feira, os operadores colocavam uma probabilidade de cerca de 90% de um corte na taxa de juros pelo Fed em setembro, em comparação com cerca de 85% antes dos dados.

(Reportagem de Ann Saphir)

