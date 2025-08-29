Topo

Notícias

Oito pessoas estão foragidas após megaoperação da Polícia Federal

29/08/2025 13h39

Oito pessoas continuam foragidas após as três operações contra a lavagem de dinheiro por grupos criminosos no setor de combustíveis deflagradas nesta quinta-feira (28). Segundo a Polícia Federal (PF), dos 14 mandados de prisão emitidos, apenas seis foram cumpridos, o que acabou por colocar, entre as hipóteses a serem investigadas, a de vazamento de informações sobre as operações Quasar, Tank e Carbono Oculto. 

Os mandados estão relacionados à Operação Tank, focada no desmantelamento de "uma das maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no Paraná".

Notícias relacionadas:

Segundo o Ministério da Justiça, o grupo criminoso atuava desde 2019 e teria movimentado mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central.

Durante coletiva de imprensa, na qual foram detalhadas as três operações, o diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que o fato de apenas seis dos 14 alvos terem sido encontrados "não é uma estatística normal das operações da PF".

Contatada pela Agência Brasil, a PF informou que o número de presos se manteve em seis até o final da manhã desta sexta-feira (29).

Quasar e Carbono Oculto

A Operação Quasar buscou desarticular uma "organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras", que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas, segundo a PF.

A Operação Carbono Oculto foi deflagrada com o objetivo de desmantelar "um sofisticado esquema de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, controlado pelo crime organizado".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Dino proíbe novos alunos em faculdade municipal que atue fora de sua cidade

É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

Venezuela celebra novos alistamentos frente à 'agressão' dos EUA

PCC: 'CVM fraca e punição desigual favorecem crimes', diz professor da UERJ

Xavi Simons deixa RB Leipzig e assina com Tottenham

Alemã filmada enquanto corria tenta mudar lei sobre assédio

Oferta europeia de adiar as sanções ao Irã "continua sobre a mesa"

Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

O que mudou na União Europeia dez anos depois da crise dos refugiados

Sabesp anuncia redução do volume de água retirado do Sistema Cantareira

Exposição sobre papel de poloneses na 2ª Guerra divide país