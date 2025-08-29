Número de desempregados na Alemanha supera três milhões pela primeira vez em uma década

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - O número de desempregados na Alemanha ultrapassou a marca de três milhões pela primeira vez em uma década, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta sexta-feira, o que aumenta as expectativas para que os enormes planos de investimento do governo produzam resultados rápidos.

Um total de 3,02 milhões de pessoas estavam desempregadas em agosto, em termos não ajustados sazonalmente, com um aumento de 46.000 no número de pessoas sem trabalho em relação ao mês anterior.

"O mercado de trabalho ainda é moldado pela recessão econômica dos últimos anos", disse Andrea Nahles, chefe do escritório do trabalho.

A Alemanha vem lutando contra uma economia persistentemente fraca, e as tarifas de importação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem levar a um terceiro ano sem crescimento pela primeira vez.

A taxa de desemprego ajustada sazonalmente permaneceu em 6,3%, em linha com a previsão dos analistas em uma pesquisa da Reuters.

Mas a demanda por mão de obra está diminuindo. Havia 631.000 vagas de emprego em aberto em agosto, 68.000 a menos do que há um ano.

"As incertezas econômicas globais e a guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda estão levando à fraqueza econômica", disse o ministro do Trabalho, Baerbel Bas. "Questões cíclicas continuam a deixar sua marca no mercado de trabalho e exigem contramedidas."

Bas disse que o governo está dando um grande impulso de investimento para a economia, incluindo um fundo especial de 500 bilhões de euros para infraestrutura, depois de afrouxar as regras fiscais.

Mas economistas e as associações comerciais dizem que levará anos para que os gastos tenham efeito total, e que são necessárias medidas adicionais para resolver os problemas estruturais profundamente enraizados na maior economia da Europa.

(Reportagem adicional de Rene Wagner, Emanuele Berro, Maria Rugamer e Simon Ferdinand Eibach)