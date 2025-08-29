Norris domina o dia de treinos livres nos Países Baixos; Alonso fica em segundo

O britânico Lando Norris dominou o primeiro e o segundo treinos livres para o Grande Prêmio dos Países Baixos de Fórmula 1 nesta sexta-feira (29) em Zandvoort, onde o veterano espanhol Fernando Alonso surpreendeu com seu Aston Martin ao ser o segundo mais rápido do dia.

Sob um céu nublado nesta pista na costa holandesa, mas com asfalto seco, Norris confirmou mais uma vez o domínio das McLarens.

Seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, líder do Mundial, completou o Top 3 do dia. Apenas 0,89 segundos separaram as duas McLarens.

Atrás dele, o britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto na segunda sessão, a mais rápida desta sexta-feira e a que apresentou os melhores tempos, enquanto o ícone local Max Verstappen foi o quinto em sua Red Bull.

"Seguimos enfrentando as mesmas dificuldades", lamentou o atual campeão mundial.

"Tentamos muitas coisas com o carro, mas não parece ter mudado muito (...) Vamos ver se conseguimos encontrar outras soluções, mas não espero uma reviravolta drástica" na classificação de sábado, observou.

O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton, que nesta rodada teve um acidente sem consequências, registrou o sexto melhor tempo, enquanto seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, fez o oitavo.

- Susto de Stroll -

A última hora da sessão de treinos livres desta sexta-feira foi marcada pela saída da pista de Lance Stroll, que perdeu o controle de seu Aston Martin e bateu em um muro em alta velocidade.

O piloto canadense havia feito o terceiro melhor tempo na primeira sessão algumas horas antes.

O acidente provocou uma bandeira vermelha por aproximadamente dez minutos, tempo necessário para liberar a pista e garantir a segurança.

O tailandês Alexander Albon (Williams) também saiu da pista vinte minutos depois, causando outra interrupção.

No sábado, os pilotos poderão fazer os ajustes que desejarem em seus carros durante a terceira e última sessão de treinos livres, marcada para as 11h30, horário local (6h30, horário de Brasília), antes da classificação às 15h (10h de Brasília), que vai determinar o grid de largada para a corrida de domingo.

No Mundial de pilotos, Piastri tem apenas nove pontos de vantagem sobre Norris, e o restante da temporada promete ser uma disputa emocionante entre as McLarens para ver quem sucederá Verstappen como campeão.

O GP dos Países Baixos marca o retorno da F1 após um breve hiato de três semanas e é a décima quinta corrida da temporada de 24 etapas.

Norris chega em uma trajetória ascendente, tendo vencido três dos últimos quatro Grandes Prêmios.

O britânico também é o atual vencedor do Grande Prêmio da Holanda, tendo vencido no ano passado neste circuito à beira do Mar do Norte.

