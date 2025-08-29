Topo

Notícias

Não vejo problema em Zema se candidatar à Presidência, diz Lula

Brasília

29/08/2025 10h21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 29, que não vê problema em uma candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), à Presidência da República. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o chefe do Executivo disparou críticas ao mineiro, declarando que ele não possui "humildade" e passou os oito anos de governo fazendo críticas ao antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel (PT).

"Ele pode pleitear ser candidato à Presidência da República, eu não vejo nenhum problema nisso. Ele sabe que se ele tiver 1% de honestidade dentro da cabeça dele, ele sabe que ele recebeu, no meu governo, mais dinheiro do que ele recebeu nos quatro anos do Bolsonaro", disse Lula, que lembrou de ter presidido o País quando o ex-governador Aécio Neves (PSDB), histórico opositor do petismo, comandava o Estado.

Lula disse ainda que não irá privatizar a Companhia Energética Minas Gerais (Cemig) para abater a dívida de Minas Gerais, como está previsto no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). "A Cemig jamais será privatizada por mim, ela é uma empresa de excelência. O que ela precisa é ser bem administrada", afirmou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump pede ao Congresso corte de quase US$ 5 bilhões de ajuda internacional

A angústia de milhares de detentos sem acusações ou sentença em El Salvador

Lula autoriza abertura de processo de Lei de Reciprocidade contra os EUA

Não vejo problema em Zema se candidatar à Presidência, diz Lula

Lula diz que Nikolas usou fake News do Pix para defender o crime organizado

Exército de Israel declara cidade de Gaza "zona de combate perigosa" e moradores buscam abrigo em meio a bombardeios

Rússia diz que Macron cruzou linha da decência ao chamar Putin de "ogro"

Trump encerra proteção de segurança para ex-vice-presidente Kamala Harris, diz autoridade da Casa Branca

Como nova norma força fintechs a fechar brechas para o PCC

Rússia tem 100.000 soldados perto de Pokrovsk, cidade-chave no leste da Ucrânia, diz Zelensky

Trump retira proteção do Serviço Secreto a Kamala Harris (Casa Branca)