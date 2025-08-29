Topo

Não tenho pressa em adotar reciprocidade contra os EUA por tarifa, diz Lula

29/08/2025 10h25

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que não está com pressa para adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, diante da imposição por Washington neste mês de uma tarifa de 50% sobro produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano.

Falando em entrevista à Rádio Itatiaia, Lula reiterou que o Brasil deseja negociar com os EUA para resolver o impasse, acrescentando que é o governo norte-americano que não está disposto a discutir a taxação.

O Ministério das Relações Exteriores acionou a Câmara de Comércio Exterior na quinta-feira para analisar a aplicação pelo Brasil da Lei da Reciprocidade Econômica sobre os Estados Unidos.

(Reportagem de Eduardo Simões)

