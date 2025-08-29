Na eleição será preciso dizer se queremos governar para a Faria Lima ou para o povo, diz Lula

Por Eduardo Simões

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que, na eleição presidencial do ano que vem, será preciso dizer para quem se quer governar o país, se para o sistema financeiro da avenida Faria Lima, em São Paulo, ou para o povo brasileiro.

Em discurso em Contagem (MG), para anunciar recursos para obras de mobilidade urbana, Lula defendeu programas sociais e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$5 mil com taxação maior sobre os mais ricos e afirmou que seus adversários têm se reunido "na calada da noite" pensando em maneiras de derrotá-lo no pleito do ano que vem.

"Eu sei que tem muita reunião na calada da noite. Todo mundo está tentando se juntar, a extrema-direita, os fascistas, todo mundo querendo se juntar: 'vamos encontrar um jeito de derrotar o Lula'", disse.

"Podem fazer o que eles quiserem, porque vai ter uma disputa muito forte nesse país. A gente vai ter que dizer para quem a gente quer governar, se é para a Faria Lima, lá em São Paulo, para os banqueiros, ou é para o povo brasileiro", acrescentou.

Mais cedo, em entrevista à rádio Itatiaia, Lula, que fará 80 anos em outubro, disse que só disputará a reeleição no ano que vem se estiver "100% de saúde", acrescentando que, se estiver como está agora, será candidato. Na entrevista, o presidente disse ainda que, se anunciar a candidatura, será para vencer as eleições.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)