Topo

Notícias

MP-SP desarticula plano do PCC para matar promotor de Justiça em Campinas

Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, tido como o número 1 do PCC nas ruas, é o principal alvo da operação - Divulgação/Ministério da Justiça e Segurança Pública
Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, tido como o número 1 do PCC nas ruas, é o principal alvo da operação Imagem: Divulgação/Ministério da Justiça e Segurança Pública
Gustavo Freitas, e Robson Santos
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 07h18

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o 1º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar) de Campinas realizaram na manhã de hoje uma operação para impedir um plano de assassinato contra um promotor de justiça. Empresários e membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) estariam envolvidos na conspiração.

O que aconteceu

Promotor de Justiça Amauri Silveira Filho era o principal alvo da quadrilha. Os envolvidos financiaram a aquisição de veículos e armamento. Eles também contrataram operadores para executar uma emboscada ao promotor, segundo o MP-SP.

Dois empresários que atuam no ramo de comércio de veículos e de transportes foram presos. As prisões aconteceram no condomínio Alphaville, em Campinas e no Cambuí, bairro de alto padrão na cidade. Além disso, o juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, Caio Ventosa Chaves, expediu três mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão. Os nomes dos investigados ainda não foram divulgados.

Principal suspeito de ser o articulador do plano é Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Serginho Mijão. Membro da sintonia final do PCC, está foragido há anos, possivelmente na Bolívia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos. A busca é por mais pessoas que possam ter participado do plano.

O plano surgiu durante a Operação Linha Vermelha. Esta operação investiga crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos EUA

Israel encerra corredor humanitário em Gaza: 'Zona de combate'

Tribunal tailandês destitui premiê Paetongtarn Shinawatra por violação ética

Rússia diz que propostas ocidentais sobre segurança da Ucrânia são "unilaterais" e perigosas

Filha de gari morto em BH pede indenização de empresário e esposa delegada

Da cana-de-açúcar à Faria Lima: entenda ponto a ponto o esquema do PCC para lavar dinheiro

Israel recupera corpo do refém Ilan Weiss em Gaza, diz gabinete do primeiro-ministro

Naufrágio de barco de migantes na Mauritânia deixa 49 mortos

Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do IR

Moraes pede para que PGR se pronuncie sobre suspensão de denúncia contra Paulo Figueiredo

MP-SP desarticula plano do PCC para matar promotor de Justiça em Campinas