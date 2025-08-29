'Vale cada centavo': por que mousepad gamer da Havit faz sucesso?

Montar uma estação de trabalho ou para jogos de computador pode sair bem caro. Por isso, é muito bom quando dá para economizar. É o caso do mousepad gamer da Havit, que sai hoje por R$ 29,90 na Amazon.

Em tamanho grande e feito de malha fina, o modelo MP860 também tem uma base de borracha antiderrapante. Confira a seguir mais informações sobre o produto e a opinião de quem comprou.

O que a Havit diz sobre o moudepad?

Feito de malha fina e resistente, permite que o mouse se mova de forma suave e precisa;

Base de borracha antiderrapante;

Design com bordas costuradas, alta durabilidade;

Tamanjo grande (70 cm x 30 cm).

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o mousepad tem mais de 8,5 mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5). A plataforma registrou no mês passado mais de 1 mil compras do produto.

Bom mousepad. Tecido é bom, não é muito grande, especificação certa para minha mesa, consigo colocar meu monitor, teclado de lado e ter bastante espaço para o mouse. Gustavo Neves Rodrigues

Mousepad ótimo para o preço e para o que se propõe a entregar, ficou ótimo no meu setup, atendeu minhas expectativas, tamanho padrão para um pad full, se você está querendo um pad de qualidade com um preço bem acessível, pode ir sem medo. Felipe Sales

Comprei esse mousepad e simplesmente é muito bom! Paguei barato e a qualidade é excelente. Ele é super confortável, tem costura na borda, o que deixa mais resistente, e chegou antes do prazo. O material é muito bom, o mouse desliza bem e fica firme na mesa. Valeu cada centavo! Geovana

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram do acabamento do mousepad e ainda da durabilidade do produto.

Produto muito bom, chegou bem embalado e conforme as fotos. Única observação, que duas costuras vieram com linha sobrando perto da logo Havit. Erik Bezerra

A qualidade da impressão não é nem perto do que aparece no anúncio. (...) Regis Calheira

Ele é bom e bonito no primeiro momento, porém, chega a colar na mesa e ficar soltando as borrachas e ele se desintegra com pouco tempo de uso. O preço vale. Anônimo

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.