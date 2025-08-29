Homem negro morre baleado por segurança ao tentar entrar com cão em mercado

Um homem negro foi morto por um segurança após tentar entrar em um mercado em Santo André (SP) com seu cachorro e ser baleado.

O que aconteceu

Felipe Moraes Oliveira, 29, levou um tiro na barriga. O caso aconteceu na manhã de terça-feira em um estabelecimento no Jardim do Estádio.

Houve uma discussão quando a vítima tentou entrar no mercado com o cão, segundo a família. O segurança, então, disparou contra Felipe, que correu e tentou pedir socorro em uma farmácia ao lado. Os funcionários da farmácia chamaram atendimento médico, mas o homem ele morreu no local, segundo informações do boletim de ocorrência, obtido pelo UOL.

Suspeito foi identificado e preso, segundo a Polícia Civil. Ele se entregou na noite de ontem no SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Santo André. O UOL não conseguiu a identidade do suspeito.

A reportagem entrou em contato com o estabelecimento para entender a dinâmica dos fatos, mas ainda não conseguiu resposta. A família alega que o segurança é policial e realizava um "bico" ; a versão é negada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Felipe Moraes era artesão e artista. Ele era uma figura popular entre as rodas culturais de Santo André, presente em batalhas de rima e exposições artísticas na região do ABC. Evelyn da Silva, sua esposa, disse em publicação nas redes sociais que Felipe saiu para comprar pão com seu cachorro e não voltou mais.

O cão de Felipe foi resgatado horas após a ocorrência. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que familiares buscam o animal.

Manifestação pede justiça

Movimentos negros e sociais organizam manifestação pedindo justiça pela morte de Felipe. Entidades como o Movimento Negro Unificado, Unegro e Uneafro auxiliam no ato em memória de Felipe, marcado para sexta-feira (29), na Praça Carijós, em Santo André. "Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, pela violência policial e pelo descaso que atingem diariamente as periferias. Mesmo após sua morte, segue sendo violentado por narrativas midiáticas que tentam retratá-lo como ameaça", narra o comunicado.

A Bancada Feminista protocolou ação no Ministério Público de São Paulo para cobrar providências pela morte. O mandato de codeputadas estaduais argumenta que entrar com o cachorro em um estabelecimento comercial não justifica violência e cita shoppings e lojas pet friendly, que permitem a entrada de animais de estimação nessas localidades.